Joao Pedro vomita in campo dopo uno scontro violento con un compagno: “Mi sono sentito male”

Joao Pedro vomita in campo dopo uno scontro violento con un compagno durante Brasile-Cile. L’attaccante del Chelsea ha parlato così dell’episodio: “Stavo seguendo l’azione, ci siamo scontrati e ho ricevuto un colpo allo stomaco. Mi sono sentito male”.
Joao Pedro vomita in campo dopo un violento scontro con Gabriel Martinelli durante la vittoria per 3-0 dal Brasile contro il Cile, partita valida per le qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. L'attaccante del Chelsea si è scontrato frontalmente con il compagno di squadra durante un'azione della Seleçao e pochi istanti dopo si è accasciato a terra e ha rimesso.

Una scena che ha sorpreso tutti, anche lo staff medico che subito si è mosso dalla panchina per soccorrerlo: lo scontro ha lasciato il giocatore stordito ma poco dopo si è ripreso senza grossi problemi.

Joao Pedro si scontra con un compagno e vomita in campo

Dopo la partita Joao Pedro ha parlato così dell'episodio: "Stavo seguendo l'azione, stavo correndo per cercare di prendere la palla. Quando ho guardato avanti, Martinelli era lì. Ci siamo scontrati e ho ricevuto un colpo allo stomaco. Mi sono sentito male, ma subito dopo ero calmo".

Il calciatore del Chelsea stava cercando di raggiungere il pallone in area su un cross ma è finito addosso al compagno ed è rimasto a terra. Una scena piuttosto insolita, che inizialmente ha destato preoccupazione ma poi tutto è rientrato nel giro di pochi minuti.

Il giocatore brasiliano che questo estate è passato dal Brighton al Chelsea è tornato al suo posto dopo l'intervento dello staff medico ed è stato sostituito soltanto nella ripresa da Kaio Jorge al 71′.

Joao Pedro ha contribuito alla vittoria della Seleçao sul Cile ed è stato molto presente nella manovra offensiva della squadra di Carlo Ancelotti, partecipando attivamente al primo gol segnato da Estevao. Dopo il match il calciatore ex Fluminense ha proseguito così il suo intervento con i media: "Sono molto felice di giocare un buon calcio per il Chelsea e di essere tornato con la nazionale brasiliana. Penso che il sogno di ogni ragazzo sia essere qui, e oggi ho giocato dall'inizio".

