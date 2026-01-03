Joao Felix riceve uno schiaffone in faccia e litiga con un dirigente dell’Al-Ahli: una serataccia

Joao Felix riceve uno schiaffone in faccia da un avversario in campo e poi litiga con un dirigente dell’Al-Ahli dopo il fischio finale della partita persa: una serataccia per l’ex Milan, Chelsea e Atletico Madrid.

La sfida della Saudi Pro League tra Al-Ahli e Al-Nassr, conclusasi 3-2 in favore dei campioni in carica, ha regalato emozioni in campo e tensioni fuori dal normale. La partita è stata decisa da una rete dell’ex Juventus Demiral, che ha inflitto a Cristiano Ronaldo la prima sconfitta stagionale in campionato, ma è diventata nota soprattutto per gli episodi di nervosismo e conflitto tra giocatori e dirigenti.

Il momento di maggiore tensione è arrivato al 95’, quando un fallo ai danni di un giocatore dell’Al Nassr ha scatenato una vera e propria rissa. Joao Felix, nel tentativo di riportare la calma, si è trovato coinvolto nel parapiglia e si è beccato uno schiaffone da un avversario, che è stato immediatamente espulso. Poco dopo anche Boushal ha ricevuto il cartellino rosso diretto, lasciando la squadra in inferiorità numerica proprio nei minuti finali.

Joao Felix riceve uno schiaffone e poi litiga con un dirigente avversario

Le tensioni, però, non si sono fermate al termine del match. Nel post-partita, Joao Felix ha reagito con rabbia nei confronti del direttore sportivo dell’Al-Ahli, Rui Pedro Braz, spingendolo in un momento di nervosismo. Il dirigente, durante i festeggiamenti della vittoria, aveva infatti rivolto alcune parole sia a Cristiano Ronaldo sia allo stesso Joao Felix, scatenando la reazione furiosa dei due ex giocatori europei.

Sul campo, la partita era stata intensa sin dall’inizio, con continui ribaltamenti di fronte e una grande intensità fisica da entrambe le squadre. Demiral, con il suo colpo di testa decisivo, ha dimostrato la sua importanza in difesa e in attacco sulle palle inattive, mentre CR7 e Joao Felix hanno provato a incidere senza riuscire a cambiare l’esito finale. L’Al-Nassr, pur perdendo, ha mostrato grande carattere nel reagire ai contrasti duri, mentre l’Al-Ahli ha potuto festeggiare una vittoria tanto sudata quanto controversa.

Una partita destinata a far discutere, non solo per il risultato ma per la gestione delle emozioni in campo, che ha sottolineato come la tensione nella Saudi Pro League possa esplodere in ogni momento, anche tra grandi stelle internazionali.