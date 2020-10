Joan Oumari non ha perso solo la partita, ma anche un dente. Il difensore libanese nel corso della sfida tra la sua squadra l'FC Tokyo e il Gamba Osaka, valida per il massimo campionato di calcio giapponese, è stato il protagonista di un curioso incidente. Dopo un contrasto aereo, per colpa di un colpo ricevuto da un avversario, ha perso un dente. Oumari molto dolorante, ha protestato a lungo con l'arbitro mostrando proprio il dente finito sul terreno di gioco.

L'FC Tokyo è stato sconfitto tra le mura amiche dal Gamba Osaka nel big match della J League giapponese. Nella sfida d'alta classifica la squadra di casa seconda in classifica ha perso l'occasione di avvicinarsi alla prima Kawasaki e ora rischia di essere raggiunta proprio dalla formazione di Osaka. Nel corso del match c'è stato anche spazio per un episodio curioso con protagonista il nazionale libanese Joan Oumari, leader della difesa del Tokyo. Nel corso di un corner, il giocatore di casa è andato a saltare in area per contrastare gli avversari. Nella mischia Oumari ha rimediato un colpo in pieno volto, dopo la sbracciata di un calciatore del Gamba.

Ricaduto sul terreno di gioco il libanese si è portato le mani sul volto molto dolorante. Dopo qualche istante ha richiamato l'attenzione dell'arbitro, comunicandogli di aver perso un dente per le conseguenze del colpo ricevuto. Oumari ha anche trovato il dente saltato sul terreno di gioco, mostrando lo stesso al direttore di gara, con la speranza di un provvedimento nei confronti dell'avversario che lo aveva colpito, che però non è arrivato. Una scena a dir poco particolare che inevitabilmente ha fatto il giro del web e dei social.