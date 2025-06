video suggerito

Jefferson Louis si ritira a 46 anni, vanta un record imbattibile: 42 club diversi e 51 trasferimenti Jefferson Louis ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Dopo 28 anni di carriera all'età di 46 anni. Ha vestito la maglia di 52 squadre, compiendo 51 trasferimenti: record difficilmente battibile. "Ho vissuto il mio sogno, ora alleno i ragazzini. Aiutarli è come segnare un gol"

A cura di Alessio Pediglieri

Jefferson Louis è il calciatore dei record: classe 1979, a 46 anni dei quali 28 trascorsi a correre dietro ad un pallone, ha deciso di dire basta, ritirandosi ufficialmente. Ma non è questo il vanto dell'attaccante inglese, bensì il suo continuo e incessante peregrinare tra diversi club. Alla fine, ha compiuto ben 51 trasferimenti in carriera, vestendo le maglie di 42 club differenti.

La carriera straordinaria di Louis: 28 anni, 42 club e 51 trasferimenti

Jefferson Louis ha fatto il suo lontanissimo debutto con i Risborough Rangers nel 1996, quando aveva solo 17 anni, e quello fu l'inizio di una carriera a dir poco incredibile, trascorsa principalmente nelle fasce inferiori in Inghilterra, dove si è preso però spazio nella storia del calcio con una serie infinita di passaggi da una società all'altra. Un via vai continuo, in cui spiccano le 4 volte in cui è tornato sempre nel suo club (l'ultima nel 2022) o le tre nel Thame United dove ha deciso di concludere la sua avventura da professionista. In cui conta anche una presenza anche con la Nazionale dominicana, durante una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2010 contro le Isole Barbados.

L'impressionante mole di trasferimenti nella carriera di Jefferson Louis

Louis e il sogno realizzato: giocare ad Highbury contro l'Arsenal

"Per me era un sogno diventare un calciatore professionista", ha raccontato Louis alla BBC Radio Oxford. "Ho giocato in alcuni grandi campi e con grandi giocatori, in seguito ho incontrato persone adorabili durante i miei viaggi e questo mi ha motivato più avanti nella mia carriera" ha ribadito l'attaccante che ha giocato per squadre anche come l'Oxford United, il Bristol Rovers, il Wrexham , il Crawley Town, il Lincoln City, il Newport County. Realizzando anche uno dei suoi sogni: tifoso dell'Arsenal da sempre, riuscì a giocare ad Highbury nel terzo turno di FA Cup del 2003 con la maglia dell'Oxford.

L'addio al calcio giocato di Louis: "Ho vissuto il mio sogno"

L'addio è arrivato via social: "Un ragazzo che aveva un sogno e l'ho vissuto, ma ora è il momento di dirlo! Arrivare a 46 anni è qualcosa di cui sono immensamente orgoglioso. Un enorme ringraziamento ai miei ex allenatori, compagni di squadra e tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Ora devo restituire qualcosa alla prossima generazione", il suo post di saluto con cui ha annunciato il ritiro.

La nuova carriera di Louis: "Insegnare ai ragazzi è come segnare un goal"

La vita di Louis, però, come era prevedibile resterà legata a doppio filo con il mondo del calcio: ha infatti già assunto il ruolo di allenatore dello Slough Town FC, club di cui ha ovviamente vestito i colori in carriera e con cui ha collezionato cinque presenze tra il 2022 e il 2023. "Gli scarpini resteranno nell'armadio, non giocherò più", ha aggiunto Louis. "Ora mostrerò ai ragazzi in campo cosa fare in allenamento. Dico ai ragazzi che tutti devono commettere errori per imparare, io ne ho commessi e continuo a imparare ogni giorno. Aiutare un bambino è come segnare un goal"