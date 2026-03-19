Jakub Jankto: “Devis Mangia provò a toccare un calciatore in albergo ad Ascoli. Bisogna fermarlo”

Jakub Jankto è stato protagonista in queste settimane di una lunga serie di video sul suo canale TikTok. L'ex centrocampista, che in Italia abbiamo conosciuto con le maglie di Cagliari, Sampdoria, Ascoli e non solo, tra un filmato divertente e l'altro in cui si concentra a raccontare soprattutto aneddoti legati alla sua carriera, oggi ha detto altro. Jankto sembra provato, quasi turbato, mentre racconta a tutto il suo pubblico cosa accadde durante la sua esperienza ad Ascoli in Serie B nella stagione in cui in bianconero c'era Devis Mangia come allenatore.

L'ex CT dell'Under 21 è finito in questi ultimi anni nel bel mezzo della bufera per via della denuncia per molestie sessuali ricevuta da un calciatore quando era Commissario Tecnico di Malta nel 2022. Una vicenda oscura, che ancora oggi si porta dietro una lunga coda di dubbi e quesiti. Mangia ora allena il Team Altamura in Serie C, ma all'epoca dei fatti raccontati da Jankto era proprio ad Ascoli in B: "Il giorno prima della partita contro il Novara provava a toccare un ragazzo di colore invitandolo in camera – spiega -. Lo faceva anche prima e dopo gli allenamenti".

Devis Mangia sulla panchina di Malta.

Questo il racconto del giocatore che per la prima volta da quando ha iniziato a pubblicare video su TikTok mostra il suo volto serio e preoccupato: "Tutto andava bene finché alla penultima giornata di Serie B, dopo Novara-Ascoli, mentre eravamo in albergo, il mister provava a toccare, sc***re, e invitare in camera, un nostro compagno di squadra, un ragazzo di colore". Il giocatore non fa nomi: "Lo faceva anche prima e dopo gli allenamenti. Provava a fare queste cose anche se non credo sia successo niente, ma è importante dirlo".

Una vicenda crollata quando la squadra fece ritorno ad Ascoli: "Quando siamo tornati ad Ascoli dopo la partita il direttore sportivo l’ha saputo tramite un nostro giocatore. Gli ha detto tutto, e menomale che l’hanno cacciato. Per questo chapeau a Daniel Cacia, Luigi Giorgi e tutti i giocatori che erano all’Ascoli i quali hanno risolto la situazione". Jankto conclude: "Ho letto che nel 2022 ha provato a fare queste cose anche a Malta, l'ho saputo solo stamattina. Ma è giusto che voi lo sappiate".

Jankto in campo.

Cosa successe con Mangia durante l'esperienza all'Ascoli

Era il 2016 e dopo la partita persa il 7 maggio dall'Ascoli in casa del Novara, arrivò l'addio a Devis Mangia. Come scrisse all'epoca il quotidiano ‘Il Centro' dopo l'annuncio dell'amministratore delegato club, Andrea Cardinaletti, circolarono alcune indiscrezioni riguardanti una spiacevole vicenda accaduta quando la comitiva era in hotel a Novara. Tutto combacia perfettamente con il racconto fatto da Jankto 10 anni dopo.

All'epoca si parlava proprio di alcune lamentele della squadra per via del comportamento del tecnico e addirittura, un calciatore si fosse allontanato dal ritiro per alcune ore. La società motivò l'addio di Mangia con alcuni problemi di salute legati dell'allenatore. L'esperienza di Mangia con l'Ascoli si concluse quindi in modo inaspettato, pur avendo ottenuto, nel complesso, la salvezza.

Devis Mangia. Il ct italiano che fu sospeso temporaneamente dalla federazione di Malta per un presunto caso di molestie sollevato da alcuni calciatori.

La vicenda della sospensione di Jankto da CT di Malta e le accuse in Romania

Nel suo video Jankto ha poi aggiunto altro: "È una storia vera. So che è stato accusato anche in Romania e quindi vuol dire che lo sta ripetendo – spiega -. Se lo fai una volta, lo posso anche capire, ma ti devi rendere conto che hai sbagliato. Se lo fa ovunque però bisogna fermarlo". A Malta nel 2022 queste voci ritornarono di prepotenza. La Federazione maltese allontanò il suo CT per a seguito di una segnalazione ricevuta su presunta molestia. Mangia diede subito la sua piena disponibilità per l’accertamento dei fatti in questione.

Nonostante tutto Mangia, pur ribadendo la sua innocenza e l'assoluta estraneità ai fatti, diede le sue dimissioni da CT di Malta. Mangia spiegò che nessuna contestazione gli fu mossa al riguardo dalla federazione stessa. Ma la vicenda conserva aspetti poco chiari.

Il tecnico si difese negando tutto anche se pure nella sua precedente avventura al Craiova in Romania era stato accusato di avere avuto un rapporto inappropriato con un giocatore. Un ex allenatore, Victor Piturca, aveva parlato di apprezzamenti da parte di Mangia nei confronti di un giocatore. Oggi le dichiarazioni di Jankto riaccendono i riflettori sulla vicenda scatenando tantissimi commenti da parte dei vari utenti i quali sottolineano come si tratti di fatti davvero gravi.