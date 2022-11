Mangia si dimette da ct di Malta dopo lo scandalo: “Mai offeso la dignità o la sfera sessuale di nessuno”

Devis Mangia si è ufficialmente dimesso da commissario tecnico della nazionale di Malta. Travolto dallo scandalo per le accuse di presunte molestie sessuali (che ha sempre respinto negando condotte lesive), l'allenatore italiano ha abbandonato l'incarico e motivato la decisione attraverso una nota ufficiale.

Era stato già sospeso dal ruolo a fine settembre scorso, quando sul tavolo della federazione erano arrivate più segnalazioni relative ai suoi atteggiamenti e al rapporto con i calciatori che – secondo quanto emerso – sarebbe andato ben oltre la sfera sportiva. Una registrazione spuntata in un programma televisivo e le testimonianze da parte dei calciatori che ne avrebbero denunciato atteggiamenti impropri hanno alimentato il caso.

Adesso la scelta che mette un punto fermo e chiude col passato recente che resta nebuloso nell'attesa che sia fatta finalmente chiarezza su illazioni, sospetti, affermazioni infamanti per l'uomo e per lo sportivo.

Noi ci lamentiamo del VAR, ma in Australia stanno messi malissimo: non si sa cosa abbiano visto

Tre i passaggi chiave del comunicato di Mangia: nel primo ribadisce innocenza e assoluta estraneità ai fatti ("mai tenuto comportamenti che potessero offendere la dignità o la sfera sessuale di nessuno") e rafforza il concetto spiegando che nessuna contestazione gli è stata mossa al riguardo dalla federazione stessa; nel secondo afferma di aver esposto la propria posizione e fornito ogni chiarimento nell'audizione con la commissione; nel terzo chiarisce che se è arrivato a una determinazione del genere è perché la situazione "deplorevole" che si è venuta a creare rischiava di "turbare la serenità della Federazione Maltese e di intaccare progressi della Nazionale".

Devis Mangia era arrivato sulla panchina di Malta a dicembre 2019 e aveva un contratto in scadenza nel 2023. Nell'ultimo anno alla guida della selezione ha ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte su 5 gare giocate tra Nations League e amichevole.

Oggi ho informato la Federazione Calcio Maltese della mia intenzione di dimettermi dall’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale – si legge nella nota del ct -. Ho maturato questa decisione dopo una lunga riflessione. Nello svolgimento dell’incarico di Commissario Tecnico ho sempre lavorato con passione nell’interesse del calcio maltese e della squadra nazionale. I traguardi che abbiamo raggiunto sono il risultato del duro lavoro e della dedizione di molte persone che hanno messo il calcio sopra ogni cosa.

È deplorevole che la situazione che si è creata nelle scorse settimane rischi di turbare la serenità della Federazione Maltese e di intaccare progressi della Nazionale. Vorrei ribadire in modo definitivo che non solo non ho mai tenuto comportamenti che potessero offendere la dignità o la sfera sessuale di nessuno, ma, in realtà, neppure la Federazione Maltese me ne ha mai contestati di tale natura.

Comunque, ho fornito tutti i chiarimenti del caso durante la mia audizione. In ogni caso, consapevole della delicatezza delle circostanze e dell’importanza delle partite che la Nazionale dovrà affrontare, sono arrivato alla dolorosa decisione di fare un passo indietro.

Auguro alla Federazione Maltese e alla Nazionale tutto il meglio e sono convinto che potranno continuare a migliorare, sulle basi del buon lavoro fatto negli ultimi 3 anni.