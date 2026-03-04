Jack Fletcher riceve una dura squalifica per insulti omofobi: dovrà seguire anche un corso educativo

Jack Fletcher, giovane calciatore del Manchester United, figlio di Darren, ex centrocampista scozzese dei Red Devils, ha ricevuto sei giornate di squalifica complessive per aver offeso un calciatore di una squadra avversaria utilizzando un'espressione omofoba. Per lui anche una multa e l'obbligo di seguire un corso. Fletcher si è scusato, ma non ha evitato la sanzione: "Mi dispiace davvero per la parola offensiva che ho usato nel momento più concitato".

L'episodio nella partita tra Manchester United e Barnsley

Di Jack Fletcher se ne parla da tempo. In primis perché un figlio d'arte e perché il papà è stato un calciatore importante del Manchester United di Sir Alex Ferguson. Poi perché Amorim lo ha fatto esordire in prima squadra, schierandolo tre volte in Premier League, mentre il fratello gemello Tyler ha avuto la chance di giocare con Carrick. Ora però il giovane Jack Fletcher è in copertina per un motivo inqualificabile, un'espressione terribile utilizzata durante la partita con il Barnsley nell'EFL Trophy, dedicato alle squadre di terza e quarta serie e alle Under 21 di Premier League e Championship.

Jack Fletcher è uno dei figli di Darren Fletcher, l’altro è Tyler: sono entrambi calciatori

"Violazione aggravata del regolamento"

Il fatto risale allo scorso ottobre, ma solo adesso è arrivata la sanzione della Football Association che sul suo sito ufficiale scrive: "Fletcher ha commesso una "violazione aggravata" della regola E3.1, utilizzando "parole offensive e/o ingiuriose" che includevano un riferimento all'"orientamento sessuale". Il giovane Fletcher ha confessato, ammettendo di aver detto un'espressione ingiuriosa in una prima udienza disciplinare tenuta nel mese di febbraio.

Le scuse e la triplice punizione per Fletcher

Il giovane calciatore ha ricevuto totalmente sei giornate di squalifica, ma due le aveva già ricevute dopo quell'incontro, dunque starà fermo in quattro incontri e dovrà pagare anche una multa di 1500 sterline. Inoltre dovrà frequentare un programma educativo in presenza. Sul sito dello United Fletcher ha chiesto scusa: "Mi dispiace davvero per la parola offensiva che ho usato nel momento più concitato", ha detto scusandosi, poi ha aggiunto facendo mea culpa: "Nonostante non avessi alcuna intenzione di usare il termine come insulto omofobo, capisco perfettamente che un linguaggio del genere è inaccettabile e mi sono scusato immediatamente dopo la partita".