Ivan Juric ascolta lo sfogo di Carnesecchi e lo zittisce: “Ha sbagliato tutto, parli di meno”

Ivan Juric dopo Cremonese-Atalanta non ha nascosto il disappunto per le dichiarazioni del suo portiere Carnesecchi.
Ivan Juric non ha gradito le dichiarazioni pubbliche di Marco Carnesecchi dopo il pareggio tra l'Atalanta e la Cremonese. L'allenatore della formazione nerazzurra, già non soddisfatto per il quarto pareggio consecutivo, è rimasto un po' spiazzato dalle parole del portiere, che si è lamentato per i ritmi della squadra facendo riferimento alla necessità di “darsi una svegliata”. Immediata la risposta di Juric.

Juric dopo Cremonese-Atalanta risponde per le rime a Carnesecchi

".Darsi tutti una svegliata?". Il tecnico croato, di fronte al cronista di Sky che gli ha riportato l’intervento dell’estremo difensore, non ha usato troppi giri di parole: "Va bene, il ragazzo fa bene, è ambizioso, ma ha sbagliato completamente. Deve parare, fare il professionista, parlare molto meno — ma non solo lui. Devono concentrarsi sul lavoro, su quello che devono fare in campo". Questo perché, al contrario di Carnesecchi, Juric è soddisfatto dell’Atalanta, solo che perde le staffe quando non arrivano i risultati.

La stizza di Juric dopo l'intervento del portiere

Necessario dunque un cambio di registro dal punto di vista offensivo, ma non è il caso di fare drammi totali secondo Juric, che poi ha ulteriormente mandato un messaggio a Carnesecchi: "Non credo che Carnesecchi sia la persona indicata per parlare della situazione". C’è anche da dire che l’intervento del portiere includeva anche sé stesso.

Questo però non cambia nulla per Juric, che mette le cose a posto entrando nel dettaglio del suo discorso per smentire l’intervento a gamba tesa di Carnesecchi anche con un passaggio colorito: "Marco è un bravissimo ragazzo, sta facendo benissimo. Gli voglio veramente bene, perché vedo come lavora e non è là il problema. Impegnarci di più assolutamente no, perché si stanno facendo il c**o, lavorano e giocano ogni tre giorni. Non è questo il discorso da fare. Poi si creano, in ogni partita, 20-25 attacchi, 7-8 occasioni da gol. Se non fai gol, è un altro discorso".

E ora i panni sporchi si lavano in casa: "Se c'è qualcosa da dire, ogni giorno ci vediamo e in video parliamo, ti presenti e dici quello che pensi".

