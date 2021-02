Ivan Ramiro Cordoba è un nuovo socio e Consigliere Delegato per l’Area Sportiva del Venezia FC.

Il comunicato

A rendere noto l'ingresso nel club veneto dell'ex difensore dell'Inter e la nazionale colombiana è arrivato un comunicato ufficiale negli scorsi minuti: “Venezia FC comunica l’ingresso nel management arancioneroverde di Iván Ramiro Córdoba in qualità di socio del club e Consigliere Delegato per l’Area Sportiva. Córdoba nel corso della sua carriera sportiva ha vinto una Champions League, una Coppa del Mondo per club, una Coppa America, una Coppa Interamericana, cinque scudetti, quattro Coppe Italia e quattro Supercoppe Italiane, legando indissolubilmente il proprio nome a quello dell’Inter, con cui ha disputato 324 partite in 10 anni. Attraverso la sua esperienza e competenza, Córdoba porterà il suo contributo in diverse aree della società rafforzando il DNA del club a tutti i livelli, dal lato sportivo a quello delle relazioni con club, leghe ed associazioni nell’ecosistema calcistico globale, incrementando inoltre la visibilità del Venezia FC a livello internazionale”.

(in aggiornamento)