Italiano fa una dedica da brividi dopo la Coppa Italia del Bologna: “È per la famiglia di Joe Barone”

Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

Vincenzo Italiano è riuscito a riscattarsi col Bologna vincendo una Coppa Italia che gli era sfuggita due anni fa con quella finale persa contro l'Inter nel 2023 senza dimenticare le due delusioni consecutive in Conference League sempre con la Fiorentina. Al quarto tentativo ci è riuscito l'allenatore degli emiliani che ai microfoni di SportMediaset ha spiegato: "Anche quelle sono state tre delusioni pesanti, non pensavo di potermi ripresentare al primo anno e prendere la rivincita". Quella Fiorentina però Italiano non l'ha mai dimenticata e anzi, la ricorda subito.

"Voglio fare una dedica speciale, stamattina mi ha scritto il figlio di Joe Barone – spiega -. Questa vittoria la dedico alla loro famiglia perché anche con loro ci siamo andati tanto vicini". Italiano ha poi aggiunto nel corso dell'intervista: "Stamattina mi ha fatto molto piacere leggere un messaggio da parte loro". Fu un dolore enorme per la Fiorentina e per tutti coloro i quali, famiglia in primis, rimasero sconvolti dalla morte di Joe Barone. Un pensiero stupendo da parte di Italiano che nonostante sia al Bologna ha voluto dedicare questo trofeo al dirigente viola scomparso in quel maledetto 19 marzo 2024 dopo essere stato colpito da un infarto.

Italiano con Joe Barone alla Fiorentina.

L'allenatore degli emiliani dimostra di non aver mai dimenticato il percorso fatto con il club toscano e soprattutto con dirigenti che gli hanno consentito di raggiungere livelli altissimi come lo stesso Joe Barone ma anche Rocco Commisso. Un successo che impreziosisce chiaramente anche il percorso da allenatore dello stesso Italiano: "Dopo alcune delusioni è stata meritata questa vittoria – ha detto l'allenatore che ha poi aggiunto -. È stata una prestazione incredibile, nel secondo tempo abbiamo risposto alla forza del Milan".

Le parole di Italiano sul trionfo e il percorso del Bologna

Italiano sa benissimo che il suo Bologna quest'anno ha fatto e sta facendo cose straordinarie e di certo la Coppa Italia rappresenta già un traguardo importantissimo: "Questa coppa corona il percorso fatto quest'anno, questa gente meritava un premio – ha detto e prosegue -. Aggiungo un trofeo importante a questo mio cammino". L'allenatore del Bologna poi conclude la sua intervista: "Abbiamo fatto un percorso in crescendo con qualche difficoltà iniziale ma poi c'è stata grande crescita da parte di singoli e del collettivo. È stata un'emozione incredibile, ora lasciatemi festeggiare".