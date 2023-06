Italia Under 21-Norvegia finisce male: “Cancellieri mi ha messo le mani al collo”. Poi la vendetta Epilogo tutt’altro che tranquillo quello tra Italia e Norvegia agli Europei Under 21, con il norvegese Kamanzi infuriato dopo un doppio brutto gesto di Cancellieri.

A cura di Marco Beltrami

Foto: www.vg.no

È grande la delusione per l'Italia Under 21 sconfitta 1-0 dalla Norvegia ed eliminata in base alla classifica avulsa dai Campionati Europei. A qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta sono state Francia e Svizzera, con gli azzurrini fuori di fatto per colpa di un gol. Grande amarezza sia per i giocatori di Nicolato che per i norvegesi dopo il fischio finale, e non sono mancati momenti di tensione.

Uno in particolare ha visto protagonista il giocatore Warren Kamanzi al centro di un'accesa discussione con tanto di strattoni con il suo portiere Kristoffer Klaesson. Necessario l'intervento di Botheim per allontanare il calciatore del Tolosa che si stava ancora lamentando per quanto accaduto poco prima con un avversario. Dove è nato il nervosismo di Kamanzi, placcato dai due compagni?

Ai microfoni di vg.no, Kamanzi ha raccontato di aver ricevuto un trattamento "particolare" da parte dell'azzurro Cancellieri, giocatore della Lazio: "La loro ala destra si arrabbia un po' con me. Non so perché. Poi mi afferra il collo due volte, e mi dice alcune cose. Poi Klaesson arriva e lo ferma. Ti arrabbi se qualcuno ti mette un braccio in gola e nessuno lo vede".

Il classe 2000 norvegese è rimasto scioccato da quanto accaduto e dal fatto che Cancellieri sia rimasto impunito: "Sono scioccato dal fatto che non ci siano telecamere che abbiano registrato e che nessuno se ne sia accorto, perché è successo due volte. Una volta, poi continuiamo e lo fa di nuovo. Subito dopo è corso nello spogliatoio". Kamanzi a quel punto ha provato a farsi giustizia da solo bloccato dai compagni di squadra e in particolare dal suo portiere con il quale c'è stato un alterco in campo.

Una brutta situazione dunque per Kamanzi che si è vendicato con la sottolineatura dell'eliminazione dell'Italia: "È assurdo che succeda su un campo di calcio e nessuno faccia niente. Ma sono fuori anche loro". Tutti a casa dunque nel peggiore dei modi possibili, mentre Francia e Svizzera se la ridono e vanno avanti in Europa.