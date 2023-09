Italia-Ucraina, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di qualificazione agli Europei L’Italia oggi affronta l’Ucraina al San Siro di Milano per le Qualificazioni agli Europei 2024: partita decisiva per gli Azzurri in chiave classifica del girone. Si gioca alle 20:45, diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay: le probabili formazioni.

A cura di Alessio Morra

L'Italia di Spalletti è già al dentro o fuori. La Nazionale italiana di calcio oggi affronta l'Ucraina in uno scontro diretto decisivo per il secondo posto del girone C ed evitare la mannaia dei playoff. Spalletti e i suoi ragazzi scenderanno in campo stasera al Meazza di Milano, dove l'Ucraina si presenta con tre punti di vantaggio. La partita tra Italia e Ucraina è in programma oggi, martedì 12 settembre 2023, alle ore 20:45, e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay.

La classifica dell'Italia nel Gruppo C. L'Italia ha 4 punti ed è terza in classifica dopo tre partite giocate e dopo il pari con la Macedonia del Nord. L'Inghilterra con 13 punti in 5 partite è salda al comando e con la qualificazione per Euro 2024 già in tasca.

L'Italia insegue l'Ucraina, che ha ottenuto 7 punti in 4 partite, ma ha giocato due volte con gli inglesi. L'inseguimento agli ucraini lo fa pure la Macedonia del Nord, a quota 4 come l'Italia, ma con una partita in più. Zero i punti di Malta.

Le probabili formazioni di Italia-Ucraina: Spalletti pronto a dei cambi rispetto al match con la Macedonia con il ct che sostituirà gli infortunati Mancini e Politano e probabilmente rivoluzionerà il centrocampo con Frattesi e Cristante (in pieno ballottaggio con Locatelli) al fianco di uno tra Pessina e Barella. Confermato Donnarumma, tra i titolari Scalvini (favorito sul laziale Casale) e Raspadori per completate il tridente d'attacco insieme ai due laziali Immobile e Zaccagni. Nell'Ucraina è in dubbio Zinchenko, uno dei calciatori più forti di Rebrov.

Dove vedere Italia-Ucraina in diretta TV sulla Rai, il canale in chiaro

L'incontro tra l'Italia e l'Ucraina sarà naturalmente trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, che ha l'esclusiva degli incontri della Nazionale. La partita di San Siro andrà in onda su Rai 1. Calcio d'inizio alle ore 20:45. Telecronaca di Rimedio e Di Gennaro. Pre-partita con Antinelli e Adani a partire dalle 20:30.

Italia-Ucraina dove vederla in streaming gratis

La partita tra l'Italia e l'Ucraina si terrà questa sera a Milano. Spalletti è già nella condizione di non poter sbagliare. L'incontro valido per le Qualificazioni a Euro 2024 sarà visibile in diretta streaming da RaiPlay e si potrà seguire sia tramite l'app che il sito ufficiale raiplay.it.

Spalletti cambia qualche uomo rispetto alla Macedonia. Dall'inizio Scalvini (più chances rispetto a Casale), Frattesi e Cristante (in pieno ballottaggio con Locatelli) in mediana, Raspadori per chiudere il tridente d'attacco. Il centravanti sarà sempre capitan Immobile. Zinchenko il grande dubbio dell'Ucraina.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaccagni. All. Spalletti

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Konoplia, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Yaremchuk. All. Rebrov