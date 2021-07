Due espulsioni contro la Repubblica Ceca (Tonali e Marchizza), altrettante contro la Spagna (Scamacca e Rovella per somma di ammonizioni). Con l'aggravante che il cartellino giallo di Del Prato priverà gli Azzurri di ancora un'altra pedina in vista della sfida contro la Slovenia (c'è anche Tonali gravato da squalifica e, al massimo, potrà tornare nei quarti). È un'Italia decimata dai provvedimenti disciplinari quella che il 30 marzo si giocherà il tutto per tutto per vincere e superare la fase a gironi dell'Europeo Under 21.

I due cartellini rossi arrivati nel finale sono la nota stonata di un match che la Nazionale aveva ben interpretato e che adesso rischiano di pesare più del dovuto sul prosieguo dell'avventura azzurra. Il ct, Nicolato, evita polemiche ma lascia trasparire grande perplessità per quanto accaduto. "Le espulsioni? Non lo dovete chiedere a me – dice ai microfoni della Rai a fine gara – sono abbastanza tranquillo di solito. Mi sono sembrate decisioni esagerate".

Dieci ammonizioni e tre espulsioni (Mingueza della Spagna per rosso diretto) è il bilancio della conduzione di gara da parte dell'arbitro tedesco, Osmers. È stata davvero una gara così dura e scorretta da giustificare provvedimenti del genere? Secondo l'ex arbitro Luca Marelli ci sono molte ombre. "Oggettivamente, in questi Europei Under 21, si stanno vedendo delle direzioni di gara allucinanti".

Lo dice con chiarezza in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook dove in buona sostanza ammette che "è riuscito ad inventarsi tre espulsioni in venti secondi". Ma al tempo stesso, pur ribadendo tutte le proprie perplessità chiosa così: "Di certo c'è che quattro espulsi in due gare qualcosa significano, al di là di direzioni di gara quantomeno rivedibili". Vediamo qual è la disamina degli episodi spiegati dall'ex direttore di gara a margine di una gara "agonisticamente valida" ma caratterizzata da sanzioni "fuori misura".