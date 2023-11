Cosa serve all’Italia contro l’Ucraina per qualificarsi agli Europei 2024 La qualificazione dell’Italia di Luciano Spalletti alla fase finale degli Europei 2024 passa dall’ultima sfida della fase a gironi contro l’Ucraina: tutte le combinazioni di risultato.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia è chiamata a compiere un ultimo sforzo per staccare finalmente il pass qualificazione ai prossimi Europei 2024. Nell'ultimo turno della fase a gironi gli azzurri, secondi insieme all'Ucraina con 13 punti nel gruppo C, sfideranno proprio gli ucraini sul neutro di Leverkusen, in Germania. Le due Nazionali hanno lo stesso punteggio ma gli azzurri godono di un vantaggio considerevole dovuto alla vittoria nello scontro diretto all'andata e hanno una maggiore differenza reti rispetto alla Nazionale allenata dal Ct Rebrov.

Una gara fondamentale che i ragazzi di Spalletti non dovranno sbagliare. Agli azzurri infatti basterà non perdere per festeggiare la qualificazione a Euro 2024. Dopo la vittoria 5-2 contro la Macedonia del Nord all'Olimpico di fatto la situazione dell'Italia è nettamente in discesa. Vediamo dunque tutte le combinazioni di risultato possibili affinché l'Italia possa passare la fase a gironi e qualificarsi ai prossimi Europei 2024 da campione in carica dopo il successo del 2021 con Mancini nella finale di Wembley.

Cosa serve all'Italia per qualificarsi agli Europei: la combinazione di risultati

Ucraina-Italia è come uno spareggio ma l'Italia ha dalla sua parte due risultati su tre per qualificarsi agli Europei 2024. Grazie al vantaggio momentaneo negli scontri diretti, agli azzurri infatti basterà non perdere per staccare il pass tanto agognato alla fase finale della manifestazione continentale che si terrà in Germania. L'Italia dunque si qualifica se vince o pareggia contro l'Ucraina. In caso di arrivo a pari punti negli scontri diretti si vedrà la differenza reti negli scontri diretti e poi i gol fatti sempre negli scontri diretti.

La classifica attuale del girone C dell'Italia

La classifica dell'Italia nel girone C per le qualificazioni agli Europei 2024 vede l'Inghilterra prima con in tasca già il biglietto per la fase finale del torneo seguita proprio da Italia e Ucraina. Già fuori Macedonia del Nord e Malta.

La classifica del girone a una giornata dalla fine della fase a gironi: