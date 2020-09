Italia-Olanda, partita valida per la quarta giornata della Nations League, si giocherà il 14 ottobre a Bergamo e non più al Meazza di San Siro a Milano. Sarà il Gewiss Stadium, che ospita abitualmente le partite dell'Atalanta, ad accogliere azzurri e arancioni. Una scelta precisa da parte della Federcalcio che, d'intesa con Knvb e Uefa, ha indicato la nuova sede del match rendendo ufficiale il secondo cambio di location dopo l'amichevole con la Moldavia del 7 ottobre (da Parma a Firenze).

Una decisione motivata da un fine condivisibile e umano: rendere omaggio così alla città e alle vittime della pandemia da coronavirus. È il Comune lombardo – e la zone limitrofe – ad aver pagato il prezzo più alto e drammatico alla diffusione dei contagi da Covid-19. Impossibile dimenticare la conta dei decessi annoverata nei bollettini, le stime e più ancora le immagini – fortissime – dei camion dell'Esercito che trasportavano in altre città le bare contenenti i corpi senza vita destinati alla cremazione.

Lo spostamento da Milano a Bergamo – si legge in una nota della Federazione – è motivato dal fatto di non utilizzare il più grande stadio italiano, il Meazza, in un incontro a porte chiuse, optando per uno stadio recentemente rinnovato per ospitare la Champions League e una città simbolo per il prezzo pagato in termini di vittime durante la pandemia Covid-19. Gli Azzurri, che saranno a Bergamo dal 12 ottobre, avranno l'occasione di rendere un omaggio alla città, nel rispetto delle disposizioni vigenti.