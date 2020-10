"Per me essere qui è un sogno". L'aveva ripetuto più volte Ciccio Caputo quando ad inizio settembre il ct Roberto Mancini lo aveva convocato per le sfide di Nations League contro Bosnia e Olanda. L'uomo del post lockdown, capace di mettere a segno 21 gol in 36 partite con la maglia del Sassuolo nell'ultima stagione in Serie A, potrebbe esordire in maglia azzurra anche in questa seconda tornata di convocazioni. Magari già questa sera nell'amichevole che l'Italia giocherà contro la Moldavia alle 20:45. Ma se così non fosse, ci sarà comunque l'occasione per sperare che il ct possa premiare Caputo con un'apparizione nei match ufficiali domenica contro la Polonia o mercoledì 14 ottobre contro l'Olanda.

Sta di fatto che l'attaccante del Sassuolo, se dovesse scendere in campo, potrebbe entrare anche in una classifica del tutto particolare: quella dei più anziani di sempre a giocare in Nazionale. Caputo sarebbe però il secondo in questa speciale graduatoria alle spalle di Emiliano Moretti che è sceso in campo con la maglia azzurra a 33 anni, 5 mesi e 7 giorni nella gara contro l’Albania il 18 novembre 2014. Mentre Caputo potrebbe farlo, già questa sera, a 33 anni, 2 mesi e 1 giorno.

Caputo: se dove esordire con la Nazionale sarebbe il secondo più 'anziano' dopo Moretti

