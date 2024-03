Italia-Ecuador, le probabili formazioni della partita amichevole: conferma per Retegui, Chiesa riposa Tutto pronto per la seconda amichevole americana dell’Italia di Spalletti che sfiderà domenica 24 marzo l’Ecuador a New York. Gli Azzurri potrebbero ripartire dal 4-3-3 che ha garantito un finale in crescendo con la Vinotinto. Retegui intoccabile in attacco in un tridente che potrebbe vedere anche Zaccagni e Politano dal primo minuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la vittoria contro il Venezuela l'Italia di Luciano Spalletti si appresta al secondo e ultimo test americano che la vedrà affrontare l'Ecuador. La partita si gioca domenica 24 marzo alle ore 21.00 italiane, alla Red Bull Arena di New York. Match in diretta in chiaro senza costi aggiuntivi su Rai 1 in TV e su RaiPlay per il live streaming.

La sfida alla Vinotinto si è conclusa con un successo di misura, grazie alla doppietta di Retegui, l'attaccante che Spalletti ha voluto schierare dal primo minuto e che è riuscito a mettere sul campo le direttive avute in allenamento. Due reti che hanno tolto le classiche castagne dal fuoco di una Italia apparsa a tratti imballata e distratta e che ha commesso errori ingenui di troppo che non sono piaciuti al CT azzurro. Da registrare assetto e scelte, ma il tempo è poco e le esigenze tantissime. Così contro l'Ecuador si potrebbero vedere ulteriori cambiamenti.

Con il Venezuela Spalletti ha cambiato in corsa risistemando la squadra sul 4-3-3 nel finale di una gara dove gli Azzurri si sono espressi al meglio. Male però la difesa, con gli errori di Buongiorno dopo soli 3 minuti (rigore causato) e di Bonaventura. Meglio la mediana anche se i dati migliori arrivano dall'attacco, sulle spalle del genoano Retegui. Ora le scelte con l'Ecuador e i possibili cambi di Spalletti che potrebbe optare da subito per una difesa a 4 e sul tridente.

Amichevole Italia-Ecuador, le probabili formazioni

In porta nessun dubbio con capitan Donnarumma oramai ritrovato e che ha parato anche il suo primo rigore in azzurro nei 90 minuti. Davanti al portiere del PSG Buongiorno potrebbe ripartire da titolare con al fianco l'interista Bastoni. Ai lati, Raul Bellanova e Dimarco che con il Venezuela si è riscaldato a lungo senza poi entrare in campo. Linea a tre in mediana "titolare", con Barella, Locatelli e Pellegrini. Poi il tridente dove Retegui non può non esser riproposto dal primo minuto visto l'ottimo impatto nel primo test match. Ad aiutarlo ci potrebbe essere Zaccagni, entrato nella ripresa con il Venezuela e Politano che, invece, ha riposato.

Possibile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Bellanova, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Zaccagni, Retegui, Politano. Ct: Spalletti.

Possibile formazione Ecuador (3-4-3): Dominguez; Ordoñez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. All.: Félix Sánchez Bas.