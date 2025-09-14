Calcio
Italia campione d’Europa di beach soccer per la quarta volta: Spagna battuta 8-5

L’Italia è campione d’Europa di beach soccer per la quarta volta: Spagna battuta 8-5 nella finale di Viareggio.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Viareggio ha incoronato l'Italia del beach soccer: gli Azzurri si sono aggiudicati la Superfinal dell’Euro Beach Soccer League battendo la Spagna per 8-5 nella finalissima disputata alla Beach Arena “Matteo Valenti”. È il quarto titolo europeo per la Nazionale italiana allenata da Emiliano Del Duca, dopo i successi del 2005, 2018 e 2023.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato così il trionfo: "Due titoli europei in tre anni e tre finali consecutive non sono un caso, ma il frutto di un lavoro costante e di uno sviluppo progressivo".

La finale è stata un derby che ha alternato momenti di dominio azzurro e riprese importanti da parte degli iberici. L’Italia si è imposta però grazie a concretezza, ritmo e qualche giocata di alto livello.

Tra i marcatori azzurri si segnalano Alessandro Remedi, autore di una tripletta, Samuele Sasari, Gianmarco Genovali, Josep Jr., Ovidio Alla e Amir Shalabi. L’attacco si è rivelato decisivo: ogni volta che la Spagna sembrava poter rientrare, l’Italia ha saputo rispondere a tono.

Spagna-Italia, il tabellino 5-8 (1-0 1P, 2-4 2P, 2-4 3P)

SPAGNA: Camacho; Oliver, Antonio, David Ardil, Chiky Ardil © | Gatica, Ridu, Ramy, Suli Batis, Kuman, Brian, Adri Martínez. All.: Cristian.

ITALIA: Caspieri; Josep Jr, Fazzini, Sassari, Remedi A. | Shalabi, Genovali, Sciacca ©, Alla, Gean Pietro (P), Santini, Remedi L. All.: Emiliano Del Duca.

Arbitro 1: Sérgio Filipe Gomes Soares (POR).
Arbitro 2: Matthieu Dor (FRA).
Arbitro 3: Vladimir Tashkov (BUL).
Arbitro 4: Vitalij Gomolko (LTU).
Cronometrista: Annett Unterbeck (GER).
Coordinatore arbitrale: Michele Conti (ITA).

Marcatori: 11′ 25″ 1P Chiky Ardil (ESP), 11′ 34″ 2P Sassari (ITA), 11′ 19″ 2P Remedi A. (ITA), 09′ 19″ 2P Remedi A. (ITA), 07′ 12″ 2P Ramy (ESP), 01′ 29″ 2P Genovali (ITA), 00′ 46″ 2P Chiky Ardil (ESP), 08′ 44″ 3P Josep Jr (ITA), 06′ 46″ 3P Remedi A. (ITA), 05′ 01″ 3P Alla (ITA), 04′ 50″ 3P Shalabi (ITA), 01′ 42″ 3P Chiky Ardil (ESP), 01′ 00″ 3P Chiky Ardil (ESP)

0 CONDIVISIONI
