Italia-Brasile finale dei Mondiali di Beach Soccer 2024, dove vederla oggi in TV e streaming Italia-Brasile è la finale dei Mondiali di Beach Soccer 2024. Si gioca al Dubai Design District domenica 25 febbraio alle ore 16:30. Tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia sfiderà il Brasile nella finale dei Mondiali di Beach Soccer 2024. Si gioca al Dubai Design District oggi, domenica 25 febbraio 2024, alle ore 16:30. La partita si potrà vedere in diretta tv e in streaming sulla Rai.

Gli Azzurri del CT Emiliano Del Duca si sono guadagnati l’accesso alla terza finale iridata grazie successo ai rigori ottenuto sulla Bielorussia: Zurlo e compagni sono stati bravissimi a non uscire mai dalla partita dopo le due reti subite nel primo tempo e hanno completato la rimonta sul 3-3 finale dei tempi regolamentari. Dopo i supplementari gli Azzurri hanno segnato tutti i rigori e hanno staccato il pass per l'ultimo atto. Dopo essersi laureati campioni d’Europa nel 2023 ad Alghero, l'Italia proverà a sfatare il tabù della finale iridata per conquistare il primo titolo mondiale.

Dall’altra parte ci sarà il Brasile. La selezione verdeoro ha rischiato nella semifinale con l’Iran e ritrova la finale dopo sette anni: l'ultima volta era il 2017, l’edizione vinta nelle Bahamas. La gara tra Italia e Brasile si giocherà subito dopo la finale 3°-4° posto, che vedrà di fronte Iran-Bielorussia.

Le parole del CT Del Duca sull'approdo in finale dell'Italia: "I ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile. Sono quasi tutti alla loro prima competizione (9 su 12 sono esordienti, ndr), non avevano mai giocato un Mondiale, figurarsi una semifinale. Abbiamo vinto una partita durissima, sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico e psicologico, contro un avversario che ha dimostrato tutto il suo valore. Brasile? Sono la squadra più forte al mondo, ma ora siamo qui e ci giocheremo tutte le nostre carte, questi ragazzi sono speciali, solo un gruppo con qualcosa di speciale dentro poteva ottenere questo risultato".

Partita: Italia-Brasile

Quando si gioca: domenica 25 febbraio 2024

Orario: 16:30

Dove si gioca: Dubai Design District

Canale TV: Rai Sport

Diretta streaming: RaiPlay, FIFA+

Competizione: Mondiali di Beach Soccer 2024, finale

Dove vedere Italia-Brasile in diretta TV

Italia-Brasile sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai e il canale di riferimento sarà Rai Sport.

Italia-Brasile dove vederla in streaming

Brasile-Italia, match valevole per la finale dei Mondiali 2024 di Beach Soccer, si potrà seguire in streaming su RaiPlay e FIFA+.