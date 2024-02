L’Italia sfiderà il Brasile in finale dei Mondiali di Beach Soccer 2024: battuta la Bielorussia L’Italia sfiderà il Brasile nella finale dei Mondiali di Beach Soccer 2024: battuta la Bielorussia ai calci di rigore per 5-4. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L’Italia giocherà la finale dei Mondiali di Beach Soccer 2024 contro il Brasile: battuta la Bielorussia ai calci di rigore. Gli Azzurri riescono a rimettere sui binari dopo esser stati sempre sotto: i tempi regolamentari e supplementari finiscono 3-3, poi ai rigori riescono ad avere la meglio per 5-4. Italia va in finale mondiale per la terza volta, dopo il 2008 e il 2019; e contro la fortissima selezione brasiliana andrà a caccia del primo storico trionfo.

Al Dubai Design District Stadium gli Azzurri vanno sotto per 2-0 dopo la prima frazione di gioco ma i ragazzi del CT Del Duca reagiscono nella seconda frazione e pareggiando i conti in pochi minuti con i gol di Josep e Giordani, sfruttando l'inferiorità numerica dei bielorussi.

Nell'ultima frazione botta risposta tra Bryshtel e Zurlo e si va ai supplementari: non succede niente negli extra-time e quindi per decidere la seconda finalista si va ai rigori. L'Italia è perfetta dal dischetto, non sbagliando neanche un tiro, mentre la Bielorussia colpisce un palo con Drodz che elimina la sua nazionale. La Bielorussia era arrivata alla semifinale da imbattuta.

Ora gli Azzurri sfideranno in finale il Brasile, che hanno eliminato l'Iran in semifinale per 3-2

Per l'Italia è la terza finale dopo quelle del 2008 e del 2019 in cui fu sconfitta da Brasile e Portogallo: in questo torneo aveva vinto il suo girone con 6 punti (vittorie su Egitto e Usa e sconfitta indolore contro i padroni di casa) e nei quarti di finale ha battuto Tahiti per 5-2 in rimonta.

Il tabellino di Italia-Bielorussia 8-7 dcr (0-2; 2-2; 3-3; 3-3)

ITALIA: Fazzini, Sciacca, Gentilin, Miceli, Casapieri

BIELORUSSIA: Chaikouski, Ryabko, Kanstantsinau, Bokach, Avgustov

Marcatori: -8'02" 1p Bryshtel (B), -3'37" 1p Novikau (B); -4'08" 2p Josep (I), -0'43" 2p Giordani (I); -6'16" 3p Bryshtel (B); -5'10" 3p Zurlo (I)

