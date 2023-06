Italia ai quarti dei Mondiali U20, Casadei e Baldanzi battono l’Inghilterra: ora c’è la Colombia L’Italia ha battuto per 2-1 l’Inghilterra negli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 e vola ai quarti: gli Azzurrini ora affronteranno la Colombia.

A cura di Vito Lamorte

L’Italia di Nunziata ha grande cuore e piedi fini. Gli Azzurrini hanno battuto per 2-1 l’Inghilterra negli ottavi di finale della Coppa del Mondo Under 20 e ha strappato il pass per i quarti, dove affronterà la Colombia.

A decidere il match è stato un rigore di Casadei nei minuti finali, dopo una partita combattutissima e tiratissima all'Estadio Ciudad de La Plata tra i ragazzi di Carmine Nunziata e quelli di Ian Foster.

Sono partiti fortissimo gli Azzurrini, che hanno messo la gara su un ritmo a loro più consono e al minuto 8 si sono portati in vantaggio con la rete di Tommaso Baldanzi. Bellissima l'azione tutta ‘di prima' della seleziona italiana e fantastica apertura di esterno destra di Ambrosino che mette in porta il trequartista dell'Empoli. Un gesto tecnico davvero notevole per l'attaccante del Cittadella.

L'Italia è parsa molto determinata e ha dettato sempre i ritmi di gioco anche dopo il vantaggio ma pian piano è arrivata la reazione degli inglesi, che sono usciti dalla loro metà campo e si sono resi molto pericolosi in un paio di occasioni.

Il nemico pubblico numero 1 è Alfie Devine, che prima colpisce una traversa e poi ha battuto Desplanches con un tocco al volo su cross da sinistra anticipando il suo marcatore.

Tutto lascia pensare che la sfida andrà ai supplementari, perché nessuna delle due squadre vuole rischiare, ma al minuto 85′ l’arbitro viene richiamato al VAR e viene assegnato un calcio di rigore all’Italia per un tocco di mano in area inglese.

Sul dischetto si è presentato Cesare Casadei, che ha spiazzato il portiere avversario e ha riportato gli Azzurrini avanti. Dopo 12 minuti di recupero è arrivato il triplice fischio che ha fatto partire la festa italiana a La Plata.

L’Italia vola ai quarti di finale e sabato 3 giugno alle ore 23 (italiane) sfiderà la Colombia all'Estadio del Bicentenario di San Juan.

Il tabellino di Inghilterra-Italia

MARCATORI: 8′ pt Baldanzi (IT), 24′ Devine (IN), 42′ st rig. Casadei (IT)

INGHILTERRA (3-4-2-1): Cox; Quansah (52′ st Delap), Edwards, Humpreys (54′ st Doyle); Norton-Cuffy (18′ st Oyegoke), Scott, Chukwuemeka, Vale (54′ st Edozie); Joseph (18′ st Gyabi), Devine; Scarlett. A disp.: Beadle, Sharman-Lowe, Simons, Samuels, Jebbison. All. Foster

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches, Zanotti, Fontanarosa, Guarino, Turicchia; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi (48′ st Giovane); Esposito (48′ st Fiumanò), Ambrosino (29′ st Montevago). A disp.: Zacchi, Sassi, Pisilli, Lipani, Degli Innocenti, Pafundi. All. Nunziata

ARBITRO: Abatti (Brasile)

ASSISTENTI: Alves, Camilo (Brasile) IV: Ospina (Colombia)

NOTE: ammoniti Fontanarosa (IT), Quansah (IN). Recupero: pt 4′, st 11′