Irregolarità nei contratti di Mourinho e Skriniar: Fenerbahce nei guai, l’Uefa indaga sui bilanci

Il Fenerbahce è finito sotto indagine dopo che l’Uefa ha riscontrato problematiche in diversi contratti. Tra cui quelli di Mourinho e Skriniar in cui ci sarebbero flussi anomali e irregolarità sui compensi, con cifre molto più basse di quelle realmente percepite.

Il Fenerbahce è finito sotto l'analisi dell'Uefa che ha aperto un'inchiesta per verificare la conformità dei bilanci ai parametri del Fair Play Finanziario. Il club turco avrebbe speso più del dovuto offrendo contratti più ricchi ai suoi tesserati rispetto ai ricavi. Tra le irregolarità ci sarebbero accordi top, come quello siglato per blindare José Mourinho o avere in squadra campioni come Skriniar, Diego Carlos e Akturkoglu. Se venissero confermati i sospetti, il Fenerbahce potrebbe subire una forte sanzione finanziaria da parte dell'Uefa e ripercussioni anche dalla propria Federazione e non solo economiche.

Le irregolarità riscontrate dall'Uefa: cosa rischia ora il Fenerbahce

Un procedimento che l'UEFA ha aperto a seguito delle regolamentazioni in vigore nella Federcalcio turca che ha recentemente il livello di tolleranza sulla gestione dei propri club: l'eventuale "irregolarità procedurale" da parte dell'organismo internazionale presieduto da Ceferin porterebbe il Fenerbahce in una posizione assai scomoda: oltre ad una multa il club potrebbe incorrere anche in decisioni più severe come una penalizzazione o i blocchi sul calciomercato. Il problema principale è legato al "caso Akturkoglu" che in Turchia ha suscitato più di una polemica: al momento della registrazione presso la Federazione Turca era stato depositato uno stipendio minimo mentre la parte sostanziosa del compenso sarebbe stata gestita fuori bilancio. Tramite accordi privati con Hakan Safi, ex dirigente del Fenerbahce che ha poi ammesso di aver pagato "di tasca sua" lo stipendio al giocatore.

Mourinho, Skriniar e Diego Carlos: tutte le irregolarità dei contratti col Fenerbahce

Flussi anomali nelle casse del club che sarebbero stati ravvisati anche in altri contratti. In quello di Diego Carlos, oggi al Como, l'Uefa ha rilevato irregolarità finanziarie e anomalie legate a bonus, image rights o flussi di pagamento non dichiarati pienamente. Sotto la lente di ingrandimento anche l'accordo con José Mourinho nel modo in cui è strutturato il compenso e eventuali pagamenti extra, così come quello sottoscritto con Milan Skriniar per sponsorizzazioni parallele e gestione economica che maschererebbe altre spese.