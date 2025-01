video suggerito

Inzaghi applaude il Milan e mette l’Inter sotto accusa: “Non si può perdere col doppio vantaggio, brucia” Simone Inzaghi amareggiato per la sconfitta incredibile contro il Milan: dal 2-0 al 2-3, commettendo troppi errori e gestendo male la finale: “Complimenti a loro, ma noi abbiamo sprecato e sbagliato troppo. Sconfitta che brucia ma come in passato, ci permetterà di imparare e crescere ancora” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Simone Inzaghi non accampa alibi, fa i complimenti al Milan per la vittoria in Supercoppa ma analizza soprattutto i demeriti della sua squadra. Che aveva in pugno una finale e che si è fatta superare nel finale, crollando psicologicamente e soprattutto commettendo troppi errori di gestione e di approccio: "Complimenti al Milan, hanno meritato. Sicuramente è una sconfitta che fa male, che brucia e che dobbiamo elaborare: una finale persa con due gol di vantaggio fa male. Abbiamo perso palloni importanti quando c'era da gestire il match e siamo delusi e amareggiati"

"Ma come è già accaduto in passato, ad ogni caduta rialziamo la testa e andiamo avanti. Abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e potevamo giocare molto meglio, non ho visto tantissima pressione avversaria. Era una finale, toccava a noi controllare, sia sul 2-0 sia sul 2-1: è una sconfitta dolorosa ma si può crescere e cresceremo"