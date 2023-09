Invadono il campo pazzi di gioia ma “regalano” il gol agli avversari: che errore dei tifosi I tifosi del Motherwell hanno invaso il campo nel recupero della sfida contro il Celtic spingendo l’arbitro ad allungare l’extra-time. E i biancoverdi ne hanno approfittato.

A cura di Marco Beltrami

L'entusiasmo gioca brutti scherzi soprattutto quando sembra accadere davvero l'imprevedibile. Un esempio di tutto questo arriva dalla Scozia, con la partita tra il Motherwell e il Celtic che si è rivelata assolutamente folle, con un finale ad altissima tensione. Una girandola di emozioni che ha travolto i tifosi, incapaci di trattenersi.

Ma partiamo dal match. La capolista Celtic ha trovato pane per i suoi denti sul campo del Motherwell. Infatti solo nel finale gli ospiti sono riusciti a sbloccare il risultato con Luis Palma che ha siglato lo 0-1 all’87’. Match finito? Tutt’altro visto che al minuto numero 95 è arrivato il pareggio della formazione di casa grazie a Blair Spittal. Una marcatura per tenere vive le speranze di altissima classifica e che sembrava definitivo per il risultato finale.

E invece ecco che 2′ più tardi, ovvero al 97′ il Celtic ha trovato la forza di riportarsi in vantaggio. La rete di O’Riley ha regalato tre punti pesantissimi alla formazione di Brendan Rodgers che si è così issata ulteriormente in vetta al campionato con 4 punti di vantaggio sul St.Mirren e 7 sui Rangers. Mentre sul terreno di gioco dunque andava in scena questa girandola di colpi di scena, sugli spalti si è generato un vero e proprio caos.

Leggi anche Vlahovic e Chiesa fanno volare la Juventus contro la Lazio: terza sconfitta per la squadra di Sarri

Al pareggio del Motherwell i tifosi di casa si sono scatenati. Una festa incontenibile culminata con un'invasione di campo per celebrare quello che sembrava il gol del pareggio con il match ormai destinato alla fine. Ci è voluto un po' per far tornare la situazione alla normalità.

Ecco allora che il recupero è passato da 5 minuti a 9 proprio per recuperare i minuti della sospensione. Una beffa per il Motherwell che al minuto 97′ ha incassato la rete dell'1-2 che ha ammutolito l'impianto facendo esplodere invece i sostenitori ospiti. Questa volta sono stati loro ad invadere il campo. Se il pubblico di casa non fosse entrato sul terreno di gioco forse ora starebbe festeggiando una vittoria. Insomma un vero e proprio harakiri ultrà.