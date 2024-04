video suggerito

Intervista impressionante di Bellingham, lo interrompono mentre parla: “Come fai a rispondere così?” Il talento del Real Madrid spiazza i suoi interlocutori per la maturità dei concetti che esprime. “Dimmi, quanti anni hai fratello?”, esclama Rid Ferdinand durante l’intervista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La maturità di Jude Bellingham buca il video, lascia gli interlocutori senza parole. Asciutto, sensato, perfetto nelle risposte che dà a caldo. Mai una sbavatura nonostante l'età. Mai banale. L'ex Borussia Dortmund ha una ‘testa da vecchio' su un corpo giovane, mostra la saggezza di un veterano quando parla di sé e conquista con la semplicità delle sue frasi.

"È il ragazzo che vorresti tua figlia portasse a casa", dice in un messaggio condiviso sui social Rio Ferdinand dopo aver intervistato il calciatore del Real Madrid a margine della sfida di Champions vinta ai rigori contro il Manchester City.

Lucido sul dischetto, quando ha battuto uno dei tiri della serie valsa la semifinale, altrettanto in diretta tv. A 20 anni l'ex giocatore delle giovanili del Birminghan City conferma non solo di avere talento ma anche grande umiltà e buona coscienza di sé. È forte ma sa che può esserlo ancora di più se la disciplina nel lavoro resta la strada maestra da seguire. E lui non ha alcuna intenzione di perderla.

Il modo in cui ha risposto alle domande che gli sono state fatte durante l'intervista ha sorpreso tutti. "Come fa a rispondere a queste domande in modo così eloquente? Dimmi, quanti anni hai fratello?", è la battuta di Ferdinand, rapito dalla sincerità della stella inglese a cui era stato chiesto se ha mai avvertito il ‘peso' della maglia che indossa, della mentalità che c'è in un grande club come quello blancos dove vincere è un obbligo.

La replica di Bellingham è stata disarmante, nessuno si aspettava una frase del genere. Chi lo ha ascoltato null'altro ha potuto fare che prendere atto di tanto equilibrio: "Penso che tu debba vederla come una responsabilità più che come una pressione. Se vuoi venire in un club come il Real Madrid, allora devi essere disposto a essere criticato, a essere sempre sotto esame e sotto quei riflettori".

Non è finita. Bellingham ha definitivamente spiazzato Ferdinand, Lescott e la giornalista Laura Woods quando ha chiuso il discorso così: "Il club fa un ottimo lavoro e se non pensano che tu sia pronto ti daranno una mano. Se il Madrid ti ha preso è perché probabilmente pensa che tu possa farcela".

Durante l'intervista aveva parlato anche di quanto fosse felice di vincere in casa davanti a suo fratello. "È la prima volta che mi vede giocare per il Real Madrid. Ne sono davvero orgoglioso". La chiosa è dedicata al tecnico italiano, Carlo Ancelotti. "Ti dà calma e sicurezza – dice raccontando un aneddoto del pre-partita -. L'ho sorpreso a sbadigliare e gli ho detto: capo, sei stanco? Mi ha risposto: Sì, adesso va là fuori e tienimi sveglio".