“Intervallo di 25 minuti tra primo e secondo tempo”: la FIFA deciderà a breve, ci sarà uno show Nel calcio l’intervallo tra primo e secondo tempo dura 15 minuti e non si riesce neanche ad immaginare che una delle tradizioni più ataviche possa cambiare da un giorno all’altro. Invece potrebbe accadere esattamente questo, ed anche in tempi brevi: la richiesta ufficiale alla FIFA è per novembre.

A cura di Paolo Fiorenza

Il gol è quando il pallone entra in porta, l'intervallo tra primo e secondo tempo dura un quarto d'ora: cose fin troppo ovvie per chi segue il calcio fin dalla culla, eppure è meglio non dare tutto per scontato ed intoccabile. Ok, i gol saranno concessi sempre quando il pallone varcherà la linea di porta, ma la durata dell'intervallo potrebbe invece clamorosamente allungarsi, fino a raggiungere i 25 minuti. Un tempo davvero lungo per i calciofili: un tempo più da Superbowl, ovvero l'atto finale della NFL.

Il riferimento al Superbowl non è casuale, visto che la richiesta ufficiale inoltrata alla FIFA dalla Conmebol è ispirata esattamente all'esempio dei grandi eventi sportivi statunitensi. L'idea è di allargare la durata dell'intervallo per riempirlo con uno spettacolo, esattamente come avviene oltreoceano. Alejandro Dominguez, presidente della federazione calcistica sudamericana, ha inviato dunque una lettera alla FIFA per chiedere di valutare l'estensione del tempo intercorrente tra fine della prima frazione di gioco e l'inizio della ripresa a 25 minuti.

Dominguez – che ha ribadito la richiesta fatta a marzo di quest'anno – ha spiegato che l'idea sarebbe quella di farlo solo in finale: "Nell'intervallo sarebbe offerto uno spettacolo artistico di alta qualità". Il numero uno della Conmebol ha anche sostenuto che i giocatori in questo modo potrebbero riposarsi di più prima di tornare in azione nel secondo tempo. Toccherà dunque alla FIFA ed al suo presidente Infantino decidere se derogare ad una delle tradizioni più ataviche del gioco del calcio. Qualora la proposta della Conmebol fosse approvata, le prossime finali di Copa Sudamericana e Libertadores (in programma rispettivamente il 20 e 27 novembre) sarebbero le prime a mettere in atto la novità, come precisato da Dominguez nella lettera. La risposta dunque è attesa a breve.