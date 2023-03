Interrompe l’intervista per affrontare il tecnico avversario: rissa sfiorata e tensione alle stelle Un calciatore e un allenatore del campionato messicano si sono affrontati a muso duro prima in campo e poi fuori, mentre si stava tenendo un’intervista in zona mista: il giocatore ha fermato tutto per affrontare il tecnico avversario e in un clima di tensione si è sfiorata la rissa.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono comportamenti che vanno ben oltre l'agonismo e quanto accade sul terreno di gioco. Quanto successo nella partita tra Santos Laguna e Puebla, valida per il campionato messicano, ne è la riprova e fa capire come alcuni atteggiamenti poi siano figli anche di presunzione, supponenza e un modo di rapportarsi sbagliato nei confronti dell'avversario.

Ci sono stati diversi tensione sia in campo che in zona mista che hanno avuti due protagonisti indiscussi, l'attaccante della squadra di casa Javier Correa e l'allenatore avversario Eduardo Arce. Tutto è nato in campo, quando nei minuti finali il calciatore è stato sostituito e ha lasciato il campo lentamente per perdere un po' di tempo.

Il risultato era di 3-2 e l'allenatore della squadra che in quel momento era in svantaggio gli ha urlato qualcosa che ha fatto reagire immediatamente Correa. Arce lo ha rimproverato e i due hanno discusso prima che intervenissero i componenti delle due panchine per riportare la calma.

Nel post-partita Correa è stato interpellato proprio in merito a quella situazione e ha risposto così: "Penso che l'allenatore del Puebla debba tenere un po' la bocca chiusa e dedicarsi all'allenamento dei giocatori. Non ha a che fare con lui se vado fuori dal campo piano, perché è la seconda volta che fa lo stesso con me e vorrei che mi dicesse tutte le cose che ha urlato in faccia, ma siccome non ha le palle non me lo dice".

Il calciatore con lo sguarda sembrava sempre pronto a guardare se dall'orizzonte sbucasse la sagoma del tecnico del Puebla e ad un certo punto si è materializzato l'incontro: Correa ha deciso di lasciarsi alle spalle i giornalisti e andare ad affrontarlo faccia a faccia.

I due si sono scambiati alcune battute in un'accesa conversazione fino a quando alcuni membri dello staff del Santos Laguna sono arrivato a separarli prima che la situazione precipitasse: Correa ha sfidato il suo avversario a seguirlo per proseguire la discussione senza le telecamere ma Arce si è allontanato proseguendo la sua invettiva contro il calciatore.

Un momento davvero brutto per il calcio messicano, e non solo.