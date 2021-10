Inter-Udinese dove vederla in TV su Sky o DAZN: canale, streaming e formazioni Inter-Udinese è il lunch match dell’undicesima giornata della Serie A 2021-2022. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano il fischio d’inizio è fissato per le ore 12.30 e la gara sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su DAZN, Sky e Now. Inzaghi potrebbe optare per un moderato turnover con Correa a sostituire Lautaro, Gotti conferma il tandem offensivo Beto-Pussetto.

Inter–Udinese, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming

L'Inter vuole trovare continuità e la gara con l'Udinese è l'ennesimo esame per la squadra di Simone Inzaghi. La partita Inter-Udinese, valida per l'11^ giornata di Serie A, è in programma oggi, domenica 31 ottobre, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro con calcio d'Inizio alle ore 12.30. Il match tra i nerazzurri di Inzaghi e i bianconeri di Gotti sarà visibile in diretta TV in coesclusiva su Sky e Dazn e in streaming su SkyGo e l'app Dazn.

Inzaghi rispetto alla gara contro l'Empoli potrebbe far rifiatare qualche titolare in vista della gara di Champions League in casa dello Sheriff: Correa potrebbe sostituire Lautaro, Dimarco dovrebbe essere ancora titolare in difesa e in mezzo al campo potrebbe rientrare Vidal. Gotti non dovrebbe modificare l'assetto della sua Udinese, con il consueto 3-5-2 e il tandem offensivo Beto-Pussetto.

La vittoria dei nerazzurri contro l'Empoli nel turno infrasettimanale ha permesso all'Inter di confermare il terzo posto in classifica a 21 punti e oggi vuole provare ad avvicinarsi alla vetta della classifica. La squadra campione d'Italia in carica ha lasciato diversi punti per strada nelle ultime settimane e ora non può più permettersi passi falsi. I bianconeri di Luca Gotti hanno pareggiato alla Dacia Arena contro il sorprendente Verona di Tudor: con 11 punti, vogliono allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Partita: Inter-Udinese

Inter-Udinese Quando si gioca : domenica 31 ottobre 2021

: domenica 31 ottobre 2021 Dove si gioca : stadio Giuseppe Meazza, Milano

: stadio Giuseppe Meazza, Milano Orario: 12.30

12.30 Canale TV : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Diretta streaming : DAZN, Sky-Go, Now

: DAZN, Sky-Go, Now Competizione: Serie A, 11a giornata

Dove vedere Inter-Udinese in diretta TV

Dove si vede la partite Inter-Udinese? La gara di San Siro tra i nerazzurri e i friulani sarà trasmessa in diretta TV da DAZN e in coesclusiva anche da Sky, sui canali Sky Sport Calcio (201 del satellite), Sky Sport HD (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Per quanto riguarda la piattaforma che detiene i diritti del calcio italiano fino 2021-2024 si potrà seguire il match attraverso una Smart Tv che supporta l'app oppure con Amazon Fire Stick o Google Chromecast e Xbox o la PlayStation.

Inter-Udinese dove vederla in diretta streaming

Inter-Udinese è disponibile anche in streaming sempre su DAZN, da dispositivi fissi (tv, pc) o da mobile (smartphone e tablet); oppure su Sky-Go, per gli abbonati Sky; e su Now, che permette di vedere i singoli eventi con il Pass Sport di 24h oppure con un normale abbonamento mensile.

A che ora si gioca

Inter-Udinese si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano oggi, domenica 31 ottobre 2021, e il calcio d'inizio è fissato per le ore 12.30.

Le probabili formazioni di Inter-Udinese

Inzaghi dovrebbe cambiare poco ma effettuerà delle rotazioni in vista della Champions: Dimarco e Correa partiranno dal 1′ per far rifiatare Bastoni e Lautaro mentre in mezzo al campo dovrebbero rivedersi dall'inizio Vidal e Dumfries sulla corsia di destra.

Luca Gotti si presenterà a San Siro con la migliore Udinese possibile: Beçao, Nuyticnk e Samir a difendere la porta di Silvestri, Molina e Stryger Larsen sulle corsie laterali e in mezzo al campo Pereyra, Walace e Makengo a supporto del collaudato tandem offensivo Beto-Pussetto.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Correa, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Beçao, Nuyticnk, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger Larsen;Beto, Pussetto. Allenatore: Gotti.