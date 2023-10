Inter-Salisburgo, le probabili formazioni per la partita di Champions: le scelte di Inzaghi Inter-Salisburgo è la terza partita dei nerazzurri per il girone D della Champions League 2023-2024. Le probabili scelte di formazione di Simone Inzaghi per la sfida del Meazza contro gli austriaci.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter torna in campo per la Champions League 2023-2024 e nella terza partita del girone D affronterà il Salisburgo. I nerazzurri giocheranno martedì 24 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano una gara che può già dire molto per il percorso europeo della squadra di Simone Inzaghi.

Dopo il pareggio in casa della Real Sociedad e la vittoria contro il Benfica, ora i meneghini hanno questo doppio confronto con gli austriaci di Struber che può indirizzare già il raggruppamento: la Beneamata deve provare a vincere entrambi i match per semplificare la strada verso gli ottavi di finale, visto che nell'altra sfida Real Sociedad e Benfica si affronteranno a viso aperto per giocarsi tutte le loro carte. In questo momento l'Inter è in testa al Gruppo D insieme alla Real Sociedad, che ha battuto i prossimi sfidanti dei nerazzurri in Austria con un secco 0-2.

I nerazzurri hanno incontrato il Salisburgo questa estate in amichevole, con vittoria per 4-3 della squadra di Inzaghi. L’unico doppio confronto ufficiale tra le due squadre risale alla finale della Coppa Uefa del 1994: doppio 1-0 per la Beneamata e secondo storico trionfo nel torneo per l'Inter.

Inzaghi non dovrebbe portare grossi cambiamenti nella formazione titolare rispetto alla gara vinta in casa del Torino: Sommer tra i pali con Pavard, Acerbi e Bastoni a comporre il trio difensivo e le corsie laterali presidiate da Dumfries e Dimarco. Barella (in ballottaggio con Frattesi), Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo con Lautaro Martinez e Thuram in attacco. Senza Sensi e Agoumé, esclusi dalla lista Champions, non ci saranno anche gli infortunati Juan Guillermo Cuadrado e Marko Arnautovic.

Queste le probabili formazioni di Inzaghi e Struber.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S.Inzaghi.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Capaldo; Gloukh; Simic, Konate. Allenatore: Struber.