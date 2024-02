Inter-Salernitana dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Inter-Salernitana è il secondo anticipo del venerdì relativo alla 25ª giornata di Serie A. Si gioca alle 21:00 a San Siro e la partita sarà in diretta TV e streaming in esclusiva su Sky e su DAZN. Per Inzaghi un po’ di turnover in vista della Champions, Liverani non può permetterselo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il classico testacoda di campionato, con l'Inter capolista che ospita il fanalino della Serie A, l'ultima squadra del campionato, la Salernitana. Per i nerazzurri di Inzaghi, lanciatissimi in fuga alla ricerca della seconda stella che potrebbe essere raggiunta mantenendo le giuste distanze da Juve e Milan, si avvicina una settimana delicatissima con il ritorno in Champions League. Per la Salernitana, invece, crisi profonda: in settimana c'è stato l'ennesimo cambio della guardia da Filippo Inzaghi a Liverani e la situazione appare decisamente complicata.

Dove vedere Inter-Salernitana in diretta TV

Inter-Salernitana è uno dei due anticipi del venerdì, si giocherà alle 21:00 a San Siro e sarà l'ultimo atto prima del ritorno in Champions League per i nerazzurri di Inzaghi. La diretta in TV è in co-esclusiva tra DAZN e Sky. Sul canale satellitare bisogna collegarsi ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K o su Sky Sport 251.

Inter-Salernitana, dove vederla in diretta streaming

Per la diretta streaming di Inter-Salernitana su DAZN si deve usare l'app dedicata per il mobile, mentre da PC è sufficiente collegarsi al sito ufficiale. Per gli abbonati Sky, si può usare l'app Sky Go o usufruire del servizio on demand di NOW

Serie A, Inter-Salernitana le probabili formazioni

Squadra che vince non si cambia ma i tanti impegni richiedono anche un minimo di strategia e di gestione. Così Inzaghi potrebbe optare per Dumfries a destra al posto di un ottimo Darmian, mentre De Vrij rileverà l'infortunato Acerbi in difesa. Da valutare un turnover tra centrocampo e attacco, con Asllani, Arnautovic e Sanchez in rampa di lancio per andare a far rifiatare i titolari. La prima Salernitana di Liverani potrebbe prevedere qualche mutamento importante: Manolas potrebbe subito prendersi una maglia da titolare, Zanoli verrebbe mandato a sinistra al posto dello squalificato Bradaric. Out Pierozzi, con Sambia a destra. Le certezze sono Candreva e Dia ma occhio a Weissman, in goal contro l'Empoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

All. S. Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Sambia, Boateng, Manolas, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Basic; Kastanos, Candreva; Dia.

All. Liverani.