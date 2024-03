Inter-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Inter-Napoli è il posticipo della 29ª giornata di Serie A 2023/2024: si gioca allo stadio Meazza di Milano domenica 17 marzo, con fischio d’inizio alle ore 20:45. Le probabili formazioni di Inzaghi e Calzona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Inter e Napoli si è affrontano nel posticipo della 29ª giornata di Serie A 2023/2024. Le squadre di Simone Inzaghi e Francesco Calzona si affrontano allo stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 17 marzo 2024, con fischio d'inizio alle ore 20:45. La partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN.

Nerazzurri e azzurri sono alla ricerca di riscatto dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano rispettivamente di Atletico Madrid e Barcellona: due partite molto diverse tra loro, che potrebbero avere un effetto sulla sfida di San Siro sia a livello emotivo che fisico. La squadra di Inzaghi ha giocato 120′ ed è uscita dopo una vera e propria battaglia al Metropolitano, mentre i campioni d'Italia in carica a Barcellona sono rimasti in partita fino alla fine ma il 3-1 finale ha costretto Osimhen e compagni ad alzare bandiera bianca.

L'Inter vuole proseguire la sua striscia in campionato per avvicinarsi ulteriormente allo Scudetto della "seconda stella", ma il Napoli ha bisogno di punti per rilanciarsi verso la parte alta della classifica e tentare di agganciare un posizionamento in zona UEFA.

Partita: Inter-Napoli

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: domenica 17 marzo 2024

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 29° turno di campionato

Dove vedere Inter-Napoli in diretta TV

Inter-Napolisi gioca oggi alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva assoluta su DAZN. Smart TV collegata a internet o via wireless (come con Chromecast o Firefox) o via consolle da gioco per non perdersi un solo istante del match dello stadio San Siro. Per i possessori di Sky, la partita sarà visibile anche su Zona DAZN sul canale 214.

Inter-Napoli, dove vederla in diretta streaming

La partita di Milano è visibile anche via streaming in diretta. Come per la visione in TV anche in questo caso è esclusivo utilizzo degli abbonati di DAZN. Per vederla bisogna utilizzare l'app dedicata oppure via pc collegarsi direttamente al sito di DAZN.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Napoli

Inzaghi non cambia molto rispetto alla trasferta di Madrid: tornano dal 1′ Acerbi in mezzo alla difesa e Darmian sulla corsia di destra. In attacco sempre Thuram e Lautaro Martinez.

Calzona ripropone Zielinski titolare con Lobotka e Anguissa in mezzo al campo. Tridente solito con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhnoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.