Inter-Juventus è la semifinale di andata della Coppa Italia 2020/2021. La partita si gioca il 2 febbraio alle 20.45 allo stadio ‘Meazza' di San Siro mentre il ritorno è in programma una settimana dopo (9 febbraio) all'Allianz Stadium di Torino. Perché la prima gara è in casa dei nerazzurri? Come da regolamento a stabilire l'ordine delle due sfide è il numero in tabellone attribuito alle singole squadre: chi ha il più basso perché si trova in una posizione più alta nel ranking ha il diritto e al tempo stesso il beneficio di disputare in casa il secondo match.

Come arrivano Inter e Juventus alla partita? Conte dovrà fare a meno di Hakimi e di Lukaku, squalificati a causa dell'ammonizione rimediata nel quarto di finale contro il Milan. Tra i nerazzurri sono in diffida: Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Sanchez, Skriniar, Vidal. Discorso opposto in casa bianconera, non ci sono squalificati ma solo alcuni calciatori in diffida (Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Rabiot).

Il calendario della Coppa Italia comporterà una modifica anche alla programmazione della Serie A: i bianconeri giocheranno sabato 6 febbraio in casa contro la Roma (alle ore 18) e i nerazzurri il venerdì 5 febbraio in trasferta contro la Fiorentina (ore 20.45), salvo cambiamenti dell'ultima ora per garantire la contemporaneità.

Inter-Juventus è una classica del calcio italiano: in stagione si affrontano per la seconda volta dopo l'incontro di campionato dello scorso 17 gennaio terminato con il risultato di 2-0 in favore della formazione di Antonio Conte (in gol l'ex Vidal e Barella). Nerazzurri e bianconeri sono in corsa anche per lo scudetto, con i primi favoriti al momento dai numeri in classifica (la squadra di Pirlo ha una gara da recuperare) e dal successo nel confronto diretto. Calendario ‘caldo' per la ‘vecchia signora' che a fine febbraio tornerà in scena sul palcoscenico della Champions League. Chi passerà il turno di Coppa Italia accederà alla finale in programma il 19 maggio a Roma contro la vincente dell'altra semifinale tra Napoli e Atalanta.

Cosa dice il regolamento per le semifinali? A risultare qualificata in finale è la formazione che, dopo il match di ritorno, ha segnato il maggior numero di reti nelle due partite. In caso di parità nel numero complessivo dei gol si terrà conto del maggior numero di reti realizzate in trasferta. Qualora dovesse risultare pari anche questo dato statistico, le squadre disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti: se le formazioni segnano lo stesso numero di reti (1-1, esempio), quelle realizzate in trasferta valgono doppio consegnando il pass per la finale alla squadra ospite. In caso di parità persistente si passa ai calci di rigore.

Inter-Juventus, dove vederla in TV

Dov'è possibile vedere Inter-Juventus? Telecronaca e commento tecnico dell'incontro verranno trasmessi in diretta TV e in chiaro per tutti alle ore 20.45 su Rai Uno che detiene i diritti per la trasmissione delle partite dell'intera competizione. Su Rai Sport (canale 57) andrà in onda la seconda parte dell'evento dedicate alle interviste e agli approfondimenti con allenatori e calciatori ai microfoni per rispondere alle domande di giornalisti e ospiti in studio.

Dove vedere streaming Inter-Juventus di Coppa Italia

Per vedere Inter-Juventus sarà possibile farlo anche in diretta streaming. Usufruendo di una buona connessione a internet basterà collegarsi alla piattaforma Rai Play per assistere all'incontro on-line sempre in forma gratuita. Lo si potrà fare utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (notebook, smartphone, tablet).