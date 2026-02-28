Inter-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioni

Inter-Genoa si gioca alle 20:45 a San Siro e chiude il sabato dedicato alle partite della 27a giornata di Campionato. Diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky.

Inter-Genoa è una delle partite della 27a giornata di Serie A che si gioca oggi, sabato 28 febbraio e sarà trasmessa in esclusiva, a pagamento, in contemporanea sia da DAZN sia da Sky.

L'Inter deve assolutamente rialzare la testa dopo il terrificante KO in Champions League che ha vito i nerazzurri soccombere per ben due volte con il Bodo Glimt, venendo eliminati ai playoff. Un durissimo colpo soprattutto al morale per la squadra di Chivu che ora non può che concentrarsi sul campionato e portare a casa uno Scudetto vicino, visti i 10 punti di vantaggio sulla seconda, il Milan. Poi ci sarà anche piccolo pensiero alla Coppa Italia, dove è ancora in corsa, ma l'obiettivo massimo resta il tricolore.

Per il Genoa di De Rossi, ovviamente, obiettivi tutt'altro che aulici, perché il Grifone deve continuare a pensare a salvarsi, strappando un eventuale prestigioso risultato a San Siro per proseguire a tenersi fuori dalla bagarre delle ultime posizioni. Il ritorno prepotente della Fiorentina, che sta risalendo posizioni e accorciando le distanze, mette i liguri in stato d'allarme, con solo tre punti dalla "zona rossa".

Dove vedere Inter-Genoa in diretta TV e streaming: l'orario della partita

Inter-Genoa si vedrà in contemporanea sia su DAZN sia su Sky, che la produrranno in co-esclusiva. Si gioca alle 20:45 a San Siro e potrà essere vista solamente dai rispettivi abbonati a pagamento. Per gli utenti di DAZN in TV via Smart collegata a internet con cavo, wireless oppure con una console di gioco. In streaming via app o sul sito dazn.it. Per gli utenti Sky appuntamento in TV sui canali 251, Calcio e Sport Uno. Via streaming con l'app SkyGo o il servizio di NOW.

Inter-Genoa, le probabili formazioni

Chivu sceglie Bonny e Thuram in attacco, a centrocampo Barella, Zielinski e Mkhitarya. De Rossi punta sul 3-4-1-2 con Baldanzi trequartista a supporto di Vitinha e Colombo.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martín; Baldanzi; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.