Inter-Genoa dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Inter-Genoa è il Monday Night della 27a giornata della Serie A 2023-2024: si gioca lunedì 4 marzo 2024 alle ore 20.45 con diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le probabili formazioni di Inzaghi e Gilardino.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter ospita il Genoa nel Monday Night della 27a giornata della Serie A 2023-2024. I nerazzurri sono saldamente al comando della classifica e vogliono proseguire il loro viaggio verso lo Scudetto: si gioca lunedì 4 marzo 2024 alle ore 20.45 con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

La squadra di Simone Inzaghi viene dal recupero vinto con l'Atalanta per 4-0, che ha rimesso l'Inter in pari con le concorrenti e ha certificato un vantaggio di dodici punti sul secondo posto a dodici turni dalla fine del campionato. Inzaghi dovrà gestire bene la rosa in questa fase tra recuperi di infortunati (Thuram e Calhanoglu su tutti) e impegni importanti come quello di Champions League contro l'Atletico Madrid. Il Genoa di Alberto Gilardino, dal canto suo, è una delle formazioni più in forma attualmente in Serie A e viene dal 2-0 all'Udinese firmato da Retegui e Bani. Il Grifone ha un buon margine sulla zona retrocessione ma vuole arrivare quanto prima a quota 40 per poter giocare liberamente.

La gara di andata a Genova si concluse con un pareggio per 1-1 in virtù delle reti di Arnautovic e Dragusin.

Partita: Inter-Genoa

Dove: Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Orario: 20:45

Quando: lunedì 4 marzo 2024

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: Serie A, 27° turno

Dove vedere Inter-Genoa in diretta TV

Inter-Genoa si potrà vedere in TV su DAZN, attraverso l'app scaricabile su smart tv riservata ai soli abbonati; e su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). La telecronaca dell'incontro per DAZN sarà affidata a Stefano Borghi e il commento tecnico di Dario Marcolin.

Inter-Genoa, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Inter e Genoa sarà disponibile anche in diretta streaming sull'app di DAZN fruibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso il collegamento al sito ufficiale. Gli abbonati Sky potranno vederla sull'app di Sky Go, disponibile solo su dispositivi mobili.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Genoa

Inzaghi sceglie Alexis come partner di Lautaro e fa riposare Dimarco: al suo posto Carlos Augusto. Probabile ballottaggio Pavard-Bisseck.

Gilardino si affida al tandem Retegui-Gudmundsson con Messias, Badelj e Frendrup in mezzo al campo per costruire la manovra rossoblù.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino.