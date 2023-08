Inter-Egnatia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole Inter-Egnatia è l’ultima amichevole pre-season della squadra di Inzaghi prima dell’inizio della Serie A: si gioca domenica 13 agosto alle ore 20 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Diretta TV e streaming su DAZN.

L'Inter scende in campo per l'ultima amichevole prima del debutto in Serie A: i nerazzurri sfideranno gli albanesi dell'Egnatia oggi, domenica 13 agosto 2023, alle ore 20 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

La squadra di Simone Inzaghi si avvicina così all'esordio a San Siro contro il Monza di sabato 19 agosto: con gli arrivi di Audero e Samardzic la rosa è stata quasi completata e dovrebbero mancare all'appello solo un difensore e un attaccante. I vicecampioni d'Europa vorrebbero completare quanto prima la squadra e non arrivare agli ultimi giorni della sessione estiva ma sembra esserci qualche difficoltà soprattutto per completare il reparto offensivo: la vicenda Lukaku ha cambiato tutte le carte in tavola e le richieste per i profili attenzionati (Balogun, Taremi, Arnautovic e Beto) sono alte per motivi diversi.

Nell'ultima uscita l'Inter ha battuto per 4-3 il Salisburgo grazie ad una rete di Sensi nei minuti finali ma a prendersi la scena è stato Sommer con un esordio abbastanza rivedibile sopratutto nelle uscite.

Le probabili formazioni di Inter-Egnatia. I nerazzurri non dovrebbero cambiare molto rispetto all'ultima uscita: rientra Lautaro dal 1′ e possibili ballottaggi Darmian-Bisseck e Frattesi-Mkhitaryan.

INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, de Vrij, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

EGNATIA (4-2-3-1): Sherri; Lila, Malota, Memolla, Musta; Mellugja, Aleksi; Kasa, Medeiros, Isgandarli; Dwamena. Allenatore: Tetova.

Partita: Inter-Egnatia

Quando: domenica 13 agosto 2023

Orario: 20:00

Dove: stadio Paolo Mazza, Ferrara

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Amichevole

Dove vedere Inter-Egnatia in diretta tv

L'amichevole Inter-Egnatia verrà trasmessa in diretta TV su DAZN e si sarebbe potuta seguire attraverso una Smart TV compatibile e un dispositivo come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation o XBox. La telecronaca del match è affidata a Dario Mastroianni.

Inter-Egnatia dove vederla in streaming

La partita tra Inter e Egnatia si potrà vedere anche in diretta streaming sempre con DAZN.

Amichevole Inter-Egnatia, le probabili formazioni

Due ballottaggi, Darmian-Bisseck e Frattesi-Mkhitaryan, e la possibilità di vedere per qualche minuto Samardzic con la maglia nerazzurra. Da non sottovalutare anche l'ipotesi Cuadrado dal 1′. Lautaro in coppia con Thuram dopo l'affaticamento di qualche giorno fa.

