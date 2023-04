Inter-Benfica dove vederla in TV e in live streaming: le formazioni della partita di Champions Inter-Benfica è la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League: si gioca domani allo stadio Meazza alle ore 21. La gara si potrà seguire in TV e in streaming (anche gratis) su Amazon Prime Video. Le ultime notizie sulle formazioni ufficiali di Inzaghi e Schmidt.

L'Inter ospita il Benfica al Meazza per la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri all'andata si sono imposti per 2-0 a Lisbona e vogliono mettere al sicuro la qualificazione per le semifinali. Si gioca domani alle 21:00 al San Siro, con il match che sarà trasmesso in diretta TV e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video, anche gratis. Non è prevista la trasmissione in chiaro su Canale 5.

I nerazzurri vengono da un periodo complicato in campionato ma dopo la vittoria in terra portoghese è arrivata quella in casa contro il Monza che ha rilanciato un po' i ragazzi di Simone Inzaghi, che nelle ultime cinque gare in Serie A ne hanno vinta una soltanto. Al Da Luz l'Inter ha disputato una partita di grande concentrazione ed è riuscita a concretizzare rispetto ad altre occasioni.

Partita: Inter-Benfica

Orario partita: 21:00

Canale TV: Amazon Prime Video

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League, ritorno quarti di finale

Inter-Benfica, ultime news e formazioni ufficiali. Inzaghi dovrebbe ritrovare Calhanoglu in mezzo al campo e conferma la coppia d'attacco Lautaro-Dzeko. Schmidt recupera Otamendi, che ha scontato il turno di squalifica, e si affida all'estro dei suoi calciatori offensivi per tentare la rimonta.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Chiquinho, Florentino; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Goncalo Ramos. Allenatore: Schmidt.

Dove trasmettono Inter-Benfica di Champions in TV: Canale 5, Sky o Prime Video?

Dove vedere Inter-Benfica in TV? La partita di ritorno dei quarti di Champions si potrà vedere in esclusiva in TV su Prime Video, attraverso l'app scaricabile su smart tv. Non ci sarà nessuna diretta televisiva in chiaro su Canale 5 o sui canali Sky.

In diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Diego Milito, Luca Toni e Julio Cesar. La telecronaca di Inter-Benfica è affidata a Sandro Piccinini e il commento tecnico a Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nel programma successivo, dove si commenteranno i gol di tutti i match dalle 23:15, ci saranno Marco Cattaneo, Claudio Marchisio e Alessandro Nesta.

Dove vedere Inter-Benfica in streaming gratis

Inter-Benfica si potrà seguire anche in streaming su Prime Video, attraverso l'app di Amazon disponibile per dispositivi mobili, come smartphone, tablet e computer. La partita si potrà seguire in streaming anche gratis attivando il periodo di prova di 30 giorni su Prime Video.

Inter-Benfica, la cronaca in diretta

La cronaca testuale della partita tra i nerazzurri e Las Aguias, valida per il ritorno dei quarti di Champions League, sarà disponibile su Fanpage.it con gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni di Inter-Benfica per la partita di Champions

Inzaghi non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla sfida d'andata, tranne in mediana: Calhanoglu dovrebbe riprendere il suo posto e ad accomodarsi in panchina sarà Brozovic. In attacco confermato il tandem Lautaro Martinez-Dzeko.

Schmidt conferma il trio formato da Joao Mario, Rafa Silva e Aursnes a supporto del centravanti Goncalo Ramos. Torna Otamendi in difesa al fianco di Antonio Silva.

