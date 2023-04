L’Inter passa in Champions League contro il Benfica se… risultati e combinazioni per andare in semifinale L’Inter ospita il Benfica nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri hanno vinto 2-0 l’andata. Con quali risultati l’Inter si qualifica per le semifinali di Champions.

A cura di Alessio Morra

Questa dell‘Inter è una stagione davvero molto particolare. Un solo punto nelle cinque partite per i nerazzurri, che sono al quinto posto in Serie A. Ma in Europa la musica è totalmente differente. La squadra di Inzaghi vede da vicino la qualificazione alle semifinali di Champions League, traguardo che manca dal magico 2010, in virtù del 2-0 rifilato a domicilio al Benfica. Ma con quali risultati l'Inter si qualifica per le semifinali di Champions League?

La situazione per i nerazzurri è da tempo complicata. Gli alti e bassi di questa squadra sono davvero all'ordine del giorno. In campionato l'Inter non segna più. Solo due gol nelle ultime cinque partite, nonostante oltre 100 tiri in porta. Polveri bagnate e classifica che è precipitata: l'Inter è passata dal secondo al quinto posto. In Europa la musica è totalmente diversa. L'Inter ha eliminato nel girone il Barcellona, poi ha fatto fuori il Porto (1-0, 0-0) ed è messo benissimo con il Benfica, che al Da Luz è stato piegato dai gol di Barella e Lukaku.

Una notte europea perfetta che l'Inter vuole ripetere. Ma per passare il turno può bastare anche un pareggio alla squadra di Inzaghi, che però non vuole e non può fare calcoli. D'altronde in palio c'è una semifinale di Champions League, traguardo che i nerazzurri hanno raggiunto solo due volte negli ultimi quarant'anni (otto le semifinali in totale). In caso di passaggio del turno, l'Inter affronterà una squadra italiana tra Milan e Napoli e darebbe vita quindi a un derby di lusso.

Inter si qualifica alle semifinali di Champions se..

Queste le combinazioni che potrebbero portare i nerazzurri in semifinale di Champions League:

Vittoria contro il Benfica con qualsiasi risultato

Pareggio con il Benfica con qualunque punteggio

Sconfitta con il Benfica con un gol di scarto (0-1, 1-2, 2-3)

Se il risultato dopo i 90 minuti regolamentari vedrà il Benfica avanti di due gol (0-2, 1-3, 2-4) la partita si protrarrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente poi, con il perdurare del punteggio, si chiuderebbe ai calci di rigore.

Inter eliminata dalla Champions, risultati e combinazioni

Avendo vinto per 2-0 in casa del Benfica l'Inter sembra in una botte di ferro. Ma nel calcio, come nello sport, non si può dare nulla per scontato. L'Inter non può sottovalutare un avversario che in Champions League ha avuto uno splendido percorso. Sono comunque pochi i casi che darebbero la qualificazione al Benfica di Roger Schmidt.