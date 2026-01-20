Inter-Arsenal in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Inter-Arsenal alle 21:00 a San Siro è il big match di questa giornata di Champions League. La diretta, in esclusiva per abbonati, su Sky e su SkyGo.

Ritorna la Champions League e l'Inter di Chivu scende in campo per quella che può essere definita la sfida più delicata e difficile di tutta la prima fase, contro l'Arsenal. Partita che si gioca a San Siro e sarà esclusiva TV e streaming per gli abbonati Sky.

In campionato i nerazzurri mantengono la vetta solitaria della classifica sempre tallonati da un Milan che non molla mai e dal Napoli, terza forza in campo. In Champions League, la zona Playoff è oramai acquisita ma le ultime due sconfitte consecutive hanno messo in salita il cammino verso gli ottavi diretti: contro l'Arsenal non si dovrà commettere alcuno sbaglio e uscire da San Siro con un risultato positivo. L'impresa è più che ostica visto che i londinesi sono al momento la formazione migliore in circolazione, dominando in Premier League e in Champions.

Partita: Inter-Arsenal

Quando: martedì 20 gennaio 2026

Dove: San Siro

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, Now

Competizione: prima fase Champions League

Dove vedere Inter-Arsenal in TV: la diretta in esclusiva

Inter-Arsenal si gioca a San Siro e in TV si potrà vedere solamente in esclusiva sui canali Sky. Per gli abbonati, a pagamento, il big-match di Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport 252, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno.

Inter-Arsenal, dove vedere la diretta streaming: l'orario

La partita di San Siro inizia alle 21:00 e sarà visibile anche via streaming. Come per la TV anche online il match tra Inter e Arsenal sarà ad esclusiva fruizione degli utenti abbonati a Sky. Sui dispositivi mobili si può utilizzare l'app SkyGo, mentre da pc si può usufruire del servizio di Now, on demand.

Inter-Arsenal, le probabili formazioni della partita di Champions

Chivu ha effettuato sapiente turn-over in vista della sfida europea contro l'Arsenal, dando riposo ai titolari e minuti a chi è sceso meno in campo. Contro i londinesi dal 1′ sia Bastoni in difesa che Thuram in attacco riprenderanno i rispettivi ruoli, lasciando in panchina Carlos Augusto e Pio Esposito. A centrocampo, Mkhitaryan e Sucic si giocano una maglia da titolare, con l'armeno che dovrà stare attento ai cartellini visto che è diffidato come Lautaro. Per Arteta unico problema da valutare è il risentimento all'inguine per Hincapié. Sulla sinistra giocherà ancora Timber, con White sul fronte opposto mentre Odegaard e Rice faranno le mezzali ai lati di Zubimendi. Nel 4-3-3 in attacco, Saka in vantaggio su Madueke nel tridente completato da Gyokeres e Trossard.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Magalhaes, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta.