Antonio Conte è sbarcato da poco su Instagram ma si è già dimostrato molto attivo. L'ultimo post dell'allenatore salentino è dedicato al vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti. Bellissime le parole del mister nei confronti dell'ex grande gloria argentina della formazione milanese che nella giornata di oggi, quella della prima seduta di lavoro di Arturo Vidal, ha assistito agli allenamenti al suo fianco.

L'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha postato su Instagram una foto relativa alla seduta d'allenamento odierna. Il mister nerazzurro si è lasciato immortalare al fianco di Javier Zanetti, il vice presidente e grande gloria del club di Suning che ha voluto assistere dal vivo ai lavori della nuova Inter. Questa la didascalia scelta dal tecnico: "È sempre un grande stimolo allenarsi sotto gli occhi di una grande leggenda". E non è tardata ad arrivare la risposta dell'ex esterno argentino che ha commentato "Grazie Mister!! Un piacere per me essere sempre al vostro fianco!!! Forza Inter".

Un'ulteriore dimostrazione di forza e compattezza per un'Inter che si sta avvicinando all'esordio stagionale in campionato in programma sabato 26 settembre contro la Fiorentina. Grande serenità in casa nerazzurra, con Conte che sembra aver dimenticato lo sfogo del finale della scorsa stagione contro la società, dopo l'incontro chiarificato con Zhang. E quella di oggi è stata una giornata senza dubbio importante per la squadra nerazzurra che ha abbracciato il neoacquisto Arturo Vidal, arrivato dopo un lungo corteggiamento del suo ex mentore ai tempi della Juventus. Un'arma in più per Antonio Conte che potrà fare affidamento su uno dei suoi fedelissimi.