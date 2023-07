Inter-Al Nassr dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita amichevole Inter-Al Nassr è l’amichevole in programma oggi giovedì 27 luglio a Osaka alle ore 12:15 italiane. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Inter-Al Nassr è l'amichevole in programma oggi giovedì 27 luglio. Fischio d'inizio in orario alle ore 19:15 locali (le 12:15 italiane) allo stadio Yanmar Field Nagai di Osaka in Giappone per il match tra i nerazzurri di Inzaghi e la formazione araba. L'Inter inizia il tour giapponese dopo i test con Lugano e Pergolettese, contro una formazione che non ha brillato in queste settimane. Un test importante per vedere in azione gli ultimi arrivati prima dell'altra amichevole prestigiosa con il PSG. Diretta TV e streaming su Sky e DAZN, nessuna trasmissione in chiaro.

La probabili formazioni di Inter-Al Nassr. Inzaghi vuole risposte soprattutto dagli ultimi importanti che dovrebbero ottenere subito spazio. Chance per Di Gennaro, Thuram e Frattesi per fronteggiare la formazione araba in cui ci sarà Brozovic fresco di cambio maglia e soprattutto Cristiano Ronaldo.

Partita: Inter-Al Nassr

Quando: giovedì 27 luglio 2023

Orario: 12:15

Dove: Stadio Yanmar Field Nagai, Osaka

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go

Competizione: Amichevole

Dove vedere Inter-Al Nassr in diretta TV

Dove vedere Inter-Al Nassrd in TV? L'amichevole non sarà trasmessa in chiaro ma si potrà vedere in TV in co-esclusiva su Sky e DAZN per i rispettivi abbonati. Diretta sui canali 202 e 251 della piattaforma satellitare, con la possibilità anche di accedere alla piattaforma streaming.

Inter-Al Nassr dove vederla in streaming

La partita tra Inter e Al Nassr si potrà vedere in streaming su Sky e in particolare sull'app Sky Go e poi anche su DAZN. Agli abbonati basterà collegarsi all'app del servizio streaming.

Amichevole, le probabili formazioni di Inter-Al Nassr

Inzaghi per la partita tra Inter e Al Nassr punta sul 3-5-2 solito con i volti nuovi Di Gennaro, Frattesi e Thuram in coppia davanti con Lautaro. Al Nassr con il 4-4-2. con il grande ex Brozovic dal 1′ e Cristiano Ronaldo terminale offensivo

INTER (3-5-2): Di Gennaro; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Thuram.

AL NASSR (4-4-2): Al-Aqidi; Al-Ghannam, Madu, Konan, Lajami; Fofana, Brozovic, Yahya, Gahreeb; Talisca, Cristiano Ronaldo.