Insulti sessisti a Smilla Holmberg sui social, la presentazione all’Arsenal diventa un incubo

L'Arsenal si è assicurato il giovanissimo gioiello Smilla Holmberg per la squadra femminile, ma durante la sua presentazione in Inghilterra si è scritta una bruttissima pagina della storia della Premier League. Come sempre accade i Gunners hanno mostrato il nuovo acquisto sui canali social per un saluto ai tifosi, ma il primo video della calciatrice con la nuova maglia si è trasformato in un incubo: la diciannovenne è stata travolta da decine di insulti sessisti che hanno costretto il club a chiudere la sezione dei commenti per non alimentare la disgustosa situazione che si è venuta a creare. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure gli inglesi hanno dovuto prendere una decisione drastica per salvaguardare la svedese. Holmberg è una delle calciatrici più forti della sua generazione eppure il suo grande talento non è bastato a metterla al riparo dai commenti spiacevoli di chi l'ha svalutata riservandole soltanto parole indecenti.

L'Arsenal costretto a chiudere i commenti per Holmberg

Il colpo è di grande spessore perché gli inglesi si sono assicurati uno dei talenti emergenti più brillanti del calcio femminile. Holmberg ha soltanto 19 anni ma alle spalle ha un curriculum di tutto rispetto che si è creata con la maglia dell'Hammarby: ha giocato 96 partite, vinto due coppe e un campionato diventando una delle centrali difensive più affidabili della Svezia, una caratteristica che l'ha condotta direttamente in Premier League. Si è presentata come una nuova arrivata di tutto rispetto e mai avrebbe immaginato che la sua presentazione sarebbe degenerata in questo modo.

L'Arsenal ha pubblicato i suoi saluti sul profilo Instagram, come si fa in genere per tutti gli ultimi acquisti, ma ha dovuto chiudere in fretta i commenti perché si sono trasformati nella fiera dell'orrore: decine di uomini hanno pubblicato insulti sessisti rivolti a Holmberg, senza rispetto per nessuno e soprattutto senza un'ombra di vergogna. Per evitare che la situazione diventasse esasperante il club ha preferito togliere la possibilità di commentare, una situazione estrema e decisamente triste da adottare in un tempo in cui certe dinamiche tossiche dovrebbero essere ormai superate.