Insulti beceri a Kostic sotto la curva dello Spezia dopo il cambio: lui non si scompone Filip Kostic in Spezia-Juventus è stato vittima di insulti, anche beceri e discriminatori, da parte dei tifosi di casa al momento del cambio. Un video ha immortalato tutto.

A cura di Marco Beltrami

Ci ha messo un po’ a carburare, ma ora Filip Kostic si è preso la Juventus. Il 30enne serbo anche contro lo Spezia si è confermato un giocatore importante per la formazione di Allegri, con una prestazione di livello impreziosita dall’assist dello 0-1 per il gol di Kean. L’ex Eintracht poi è diventato protagonista anche di una situazione particolare al momento della sua sostituzione quando è stato preso di mira dagli insulti dei tifosi avversari.

Massimiliano Allegri ha deciso di insistere su Kostic fino quasi allo scadere dei tempi regolamentari, sostituendolo nel finale con Iling. Infatti fisicamente il nazionale serbo sta bene e quindi non c’è la necessità di doverlo ulteriormente preservare per il match di ritorno dei playoff di Europa League contro il Nantes. Al momento del cambio Kostic per raggiungere la panchina ha dovuto fare quasi un giro di campo, passando anche sotto la curva occupata dai sostenitori di casa. E qui in un video registrato da un tifoso è stata registrata l’atmosfera incandescente dei sostenitori spezzini che a più riprese hanno preso di mira Kostic, quasi mettendo in secondo piano la partita.

Nel filmato si possono sentire chiaramente insulti di ogni tipo, da più voci per Kostic che dal canto suo non accelera il passo mentre alle sue spalle il gioco proseguiva con la formazione di casa impegnata in un azione d'attacco. Purtroppo più di qualcuno ha utilizzato anche espressioni becere e di discriminazione razziale, oltre a parole volgari e in dialetto, con il riferimento anche all'etnia dell'esterno definito "Zingaro". Una brutta scena che potrebbe anche diventare oggetto di provvedimenti da parte delle autorità del pallone nelle prossime ore.

Come ha reagito Kostic agli insulti dei tifosi avversari? Inizialmente dopo essersi reso conto di quanto stava accadendo, il calciatore ha sfoderato un sorriso ironico e con un cenno della mano ha invitato provocatoriamente la Curva ad alzare i decibel. Poi nella fase finale del suo passaggio pollice alzato, a "complimentarsi" per l'atteggiamento tutt'altro che sportivo. La frustrazione per la sconfitta ha giocato dunque un brutto scherzo ad alcuni sostenitori della società ligure.