Insigne come Maradona, ma il paragone fatto in Argentina imbarazza l’ex Napoli: “No no no” Dopo la partita del Toronto un cronista argentino ferma Insigne per fargli un paragone con Maradona, ma l’ex giocatore del Napoli non accetta l’accostamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il riscaldamento di Lorenzo Insigne prima della partita del suo Toronto contro i New York Red Bulls ha attirato l'attenzione dei cronisti argentini. E anche se è tornato a casa con una sconfitta per 3-0 nell'intervista post-gara gli occhi non erano puntati sul risultato.

L'ex giocatore del Napoli è stato fermato da un giornalista di Olé che sul suo smartphone gli ha fatto vedere i video dei suoi palleggi, azzardando il paragone più grande di tutti: l'uomo ha fatto un parallelo pesante con il famoso riscaldamento di Diego Armando Maradona sulle note di Live is life degli Opus.

Il paragone tra Insigne e Maradona

Dopo la partita del Toronto un giocatore ha fermato Insigne per parlare della nazionale argentina e del tifo in Sudamerica, collegandolo con la sua esperienza nella calorosa piazza di Napoli. Ma prima gli ha voluto mostrare le immagini del suo riscaldamento con dei palleggi che gli hanno fatto nascere un paragone spontaneo.

Mentre Insigne osservava sé stesso in campo il giornalista ha cambiato video mostrandogli invece il riscaldamento di Maradona sule note di Live is life, avvenuto prima della semifinale di Coppa UEFA del 1989 contro il Bayern Monaco: quei palleggi sono diventati ormai iconici e le immagini sono stampate nella mente di migliaia di tifosi che hanno dato un significato speciale anche alla canzone del gruppo austriaco.

La reazione di Insigne

L'espressione dell'ex giocatore del Napoli dice tutto: quando il giornalista gli ha detto che il suo riscaldamento gli ricordava quello di Maradona, Insigne ha strabuzzato gli occhi con un mix di imbarazzo ed emozione per il paragone colossale di cui era protagonista.

Ma subito ha allontanato questa immagine: "No no no. Maradona è Maradona. Il più grande. Io mi diverto e cerco sempre di divertirmi in campo, però il paragone con Maradona no perché Maradona è il più grande. Mi piace guardare Diego, mi dispiace che non è più tra no". E parlando in italiano, con un pizzico di spagnolo, ha aggiunto che Maradona è stato l'idolo di tutti i napoletani, attirando le simpatie dei tifosi argentini.