Lorenzo Insigne è stato uno dei protagonisti nel 4-3 del Napoli al Crotone. Gol e assist del capitano che dopo aver vinto il premio della Lega di Serie A di miglior giocatore del mese di marzo vuole continuare a deliziare e cercherà di riportare il Napoli in Champions League. Insigne ha segnato il gol che ha aperto le marcature prima di servire un assist straordinario a Osimhen, che da due passi non poteva fallire. Quella giocata ha fatto il giro del mondo ed è stata paragonata a quella di Paolo Di Canio, che sbalordì in un derby tra West Ham e Wimbledon nel 2000, ma per qualcuno non è stata voluta.

La magia di Insigne in Napoli-Crotone

La fase difensiva del Napoli è stata horror contro i calabresi, ma in quella offensiva le perle sono state parecchie. Un'altra punizione vincente di Mertens, un gol bellissimo di Di Lorenzo e l'assist di Insigne che con un'acrobazia volante ha permesso a Osimhen di segnare. Insigne è in fiducia e si vede, il capitano azzurro ha ricevuto un pallone e ha provato a calciarlo di destro, ci è riuscito e lo ha fatto con una giocata incredibile, una bicicletta a metà.

La giocata di Paolo Di Canio con il West Ham

Di Canio riuscì a fare la stessa cosa in un West Ham – Wimbledon di Premier League. Pallone dalla destra e giocata strepitosa, una girata al volo che si tramutò in gol. Insigne l'ha fatta da posizione molto più defilata e difficilmente avrebbe segnato, Di Canio invece ci riuscì e quello è stato il gol più bello nel mitico Upton Park, un impianto meraviglioso che purtroppo da qualche anno non c'è più. Restano, però, dei dubbi sulle intenzioni di Insigne, non sulla bontà del gesto. Già dopo la partita ci si è chiesti se il capitano del Napoli aveva cercato l'assist o il gol.

Non è un assist, la giocata è fortuita

Cambia poco. Perché l'acrobazia resta e il gol lo ha realizzato Osimhen. Costacurta nel ‘Club' ha detto: "L’assist di Insigne? Onestamente non saprei, per come carica credo volesse calciare in porta imitando Paolo Di Canio in un gol che realizzò ai tempi del West Ham". Anche Marocchi, sempre su Sky, è della stessa opinione: "Insigne non può aver fatto un colpo così bello volontariamente. Voleva calciare in porta e gli è uscito un bellissimo assist, non poteva aver visto Osimhen sul secondo palo. La giocata è stata fortuita“.