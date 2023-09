Inseguimento ai pullman dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo in Iran: problemi fuori l’hotel Scene pazzesche in Iran dove i padroni di casa del Persepolis, squadra di Teheran, affronteranno l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo nella Champions asiatica. Un numero imprecisato di persone ha occupato le strade per poi inseguire il pullman della squadra fino all’hotel. La squadra ha dovuto annullare anche la rifinitura.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Champions League asiatica è pronta a partire con la prima giornata della fase a gironi. Occhi puntati chiaramente sulle squadre saudite protagoniste di un mercato faraonico. In particolare Cristiano Ronaldo che con il suo Al Nassr dovrà sfidare gli iraniani del Persepolis FC e anche l'FC Istiklol del Tagikistan oltre ai qatarioti dell'Al Duhail che in sede di mercato abbiamo avuto modo di conoscere. CR7 in Tahikistan giocherà nella città di Dušanbe che è la capitale da quasi un milione e mezzo di abitanti.

Un'esperienza dunque importante e curiosa che il campione portoghese ha già avuto modo di percepire con l'accoglienza ricevuta in Iran, precisamente nella capitale di Teheran in occasione della prima gara della gara a gironi contro il Persepolis. Le immagini riprese da media locali e persone del posto hanno evidenziato l'incredibile accoglienza ricevuta dai due pullman dell'Al Nassr all'arrivo nella Capitale iraniana. Grande attesa chiaramente per l'approdo di Cristiano Ronaldo in terra iraniana. I bus della squadra saudita sono stati presi letteralmente d'assalto e inseguiti per tutto il tragitto da un numero imprecisato di persone che ha occupato le strade.

Oltre ad essere stazionati lungo il ciglio della strada, gli abitanti di Teheran hanno gridato e urlato all'arrivo dell'Al Nassr riprendendo il tutto con i propri smartphone. Non contenti, soprattutto i più giovani, hanno deciso di inseguire i pullman fino all'arrivo in hotel. Impressionanti scene che mostrano l'entusiasmo scaturito in città dall'approdo di Cristiano Ronaldo nella Captale iraniana. Il portoghese, al pari dei vari Brozovic e Mané, avranno il compito di partire col piede giusto in Champions per puntare al titolo che chiaramente vede una delle squadre saudite, in primis l'Al Nassr di CR7 come favorita per la vittoria finale.

Le scene di entusiasmo incontrollato attorno all'Al Nassr sono poi proseguite fino in hotel. Migliaia di persone hanno infatti assediato l'albergo dove alloggerà la squadra di Cristiano Ronaldo nella speranza di strappare un selfie o una semplice foto al giocatore sicuramente più atteso di questa Champions asiatica. Il match si giocherà domani alle ore 20:00 all'Azadi Stadium di Teheran, un impianto da quasi 80mila spettatori che per l'occasione sarà inevitabilmente tutto esaurito. Non sarà una notte tranquilla per l'Al Nassr dato che l'hotel sarà preso d'assalto da tifosi avversari e curiosi in attesa di vedere uscire CR7. Il club saudita ha addirittura dovuto annullare l'allenamento a causa dell'euforia generata dalla vista di Cristiano Ronaldo.