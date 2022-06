Inghilterra-Italia Under 19 dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioni L’Italia under 19 di Carmine Nunziata va a caccia dell’approdo in finale negli Europei di categoria. Sfida in semifinale l’Inghilterra, chi passa affronterà la vincente tra Francia e Israele.

A cura di Enrico Scoccimarro

Dopo aver passato il girone degli Europei Under 19, per gli "azzurrini" il torneo giunge alle fasi clou con le semifinali. Il torneo comprende infatti direttamente due match di semifinale dopo il passaggio del turno delle prime tre formazioni su quattro nei gironi. Nella prima, l'Italia sfiderà l'Inghilterra e nella seconda saranno impegnate Israele e Francia. Si disputa poi la finale della competizione tre giorni dopo. Ci si aspetta una sfida molto avvincente, visto che le due nazionali sono considerate fra le tre Under 19 piú forti in circolazione. I ragazzi guidati dal Ct Carmine Nunziata vengono tuttavia da una brutta sconfitta contro la Francia, per 4-1, e per questo vogliono rimediare subito alla brutta figura. I piccoli inglesi hanno invece un morale più alto, grazie all'ultima vittoria contro Israele per 1-0.

Partita: Inghilterra-Italia

Inghilterra-Italia Giorno: martedì 28 giugno 2022

martedì 28 giugno 2022 Orario: 17:00

17:00 Tv: Rai Sport

Rai Sport Competizione: Europei Under 19

Inghilterra-Italia Under 19, dove vederla in TV e streaming

Inghilterra-Italia U19 andrà in scena alla MOL Arena di Dunajska Streda alle ore 17:00 di martedì 28 Giugno 2022. Il match sarà visibile in TV su Rai Sport+Hd, canale 58 del digitale terrestre, che come di consueto offre la visione delle partite della Nazionale U19 in diretta. Anche per quanto riguarda lo streaming, la Rai offre la visione su dispositivi mobile collegandosi al sito o all'app di RaiPlay e selezionando Rai Sport.

Semifinale Europei Under 19, le probabili formazioni di Inghilterra-Italia

Inghilterra U19 (4-2-3-1): Cox, Doyle, Quansah, Edwards, Norton-Cuffy, Chukwuemeka, Iroegbunam, Vale, Ramsey, Devine, Scarlett. Allenatore: Ian Foster

Italia U19 (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Coppola, Ghilardi, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Nasti, Ambrosino. Allenatore: Carmine Nunziata