Infortunio shock per Giannoulis, gli manca il respiro per il dolore: l’arbitro non vede il fallo Per il difensore greco, Giannoulis, la gara del campionato di Championship inglese è finita dopo una decina del secondo tempo. E si è conclusa nel peggiore dei modi a causa di un grave infortunio.

Il difensore del Norwich, Giannoulis, a terra dolorante per l’infortunio alla caviglia destra.

"Ferma la partita! Ferma la partita!". Quando l'arbitro s'è accorto che l'allenatore del Wigan gli stava urlando qualcosa non ha realizzato subito cosa era successo. Poi s'è voltato verso la linea laterale e s'è accorto di Giannoulis del Norwich a terra. Grida per il dolore alla caviglia destra. A terra si dimena. È in lacrime. Ha le mani sul viso per l'angoscia e il timore che gli sia capitato qualcosa di brutto.

Il difensore dei ‘canarini' sta così male che fa fatica anche a respirare. È così forte lo spasmo che lo staff medico lo soccorre e lo agevola con un po' di ossigeno. Lui prende il tubo lo stringe tra i denti, la fitta è terribile da sopportare. Viene caricato in barella e trasportato nella sala medica per la prima visita. Per il resto, sa già cosa gli accadrà: esami diagnostici, esito clinico e poi consapevolezza di attendere un po' tra riabilitazione e tempi di recupero prima di tornare in campo.

Per il difensore greco la gara del campionato di Championship inglese è finita dopo una decina del secondo tempo. E si è conclusa nel peggiore dei modi. Le condizioni di Dimitris erano tali che, compagni di squadra e avversari, hanno temuto il peggio e sono rimasti scioccati.

Un video dell'azione circolato in rete ha mostrato la dinamica dell'episodio, le immagini sono agghiaccianti: la torsione dell'articolazione è innaturale a causa del piede che fa perno sul rettangolo verde e viene schiacciato dal peso dell'avversario. È fallo ma l'arbitro lascia continuare, per lui è tutto regolare. Terribile.

Il calciatore greco dei ’canarini’ trasportato in barella: soccorso dallo staff medico, ha avuto bisogno di ossigeno.

A Carrow Road il Norwich (retrocesso nella scorsa stagione dalla Premier League) era sotto di un gol (29°, McClean) e quell'infortunio è sembrato foriero di una giornata da dimenticare. Il pareggio di Aarons (61°) squarcia il velo di pessimismo ma non bastano gli oltre dieci minuti di recupero concessi dal direttore di gara per conquistare la prima vittoria.

È l'ennesimo risultato amaro che fa storcere il muso dopo la sconfitta nella prima sfida della stagione con il Cardiff. Ad attendere i ‘canarini' adesso ci sono la gara di Carabao Cup con il Birminghan e la trasferta sul campo dell'Hull City.