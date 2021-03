L'infortunio di Jordan Veretout è più grave del previsto. Secondo quanto riferito da Sky Sport, dopo gli esami strumentali effettuati oggi sul giocatore, è stata confermata la lesione al flessore. Il centrocampista francese dovrà stare fermo per circa un mese. Salterà 5 partite: Genoa, la doppia sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, Parma e Napoli. Il rientro è previsto il 3 aprile contro il Sassuolo. Un infortunio che proprio non ci voleva per Fonseca che perde un giocatore chiave nel proprio scacchiere tattico e che gli ha sempre consentito di poter giocare in un certo modo.

Adesso sarà di fondamentale importanza capire come il tecnico portoghese vorrà sostituire l'ex Nantes in una zona nevralgica del campo. Per dare maggiore qualità al reparto è possibile pure che al fianco di Villar possa essere schierato Pellegrini con l'inserimento di Pedro in attacco con Mkhitaryan in appoggio alla prima punta che in questo momento è Borja Mayoral in attesa del rientro di Dzeko che ad oggi sta mancando molto a questa Roma.

Jordan Veretout in questo campionato sta facendo davvero vedere la sua incredibile crescita. Con il gol realizzato contro il Milan, prima della sfida di Firenze, aveva infatti eguagliato un record che durava da oltre 30 anni. Il mediano giallorosso è infatti il primo centrocampista francese dai tempi di Platini a sfondare il muro della doppia cifra, una quota che non era stata avvicinata nemmeno da Zidane. Veretout è il miglior marcatore della Roma con 10 gol realizzati e 2 assist in Serie A.

Dopo l'infortunio riscontrato al ‘Franchi' contro la Fiorentina, le immagini di Veretout che abbandonava il terreno di gioco avevano subito fatto preoccupare i tifosi giallorossi. Il centrocampista non riusciva nemmeno a camminare ed è stato portato via sorretto dallo staff medico della Roma. Si era capito subito che si trattava di qualcosa di grave e infatti la lesione al flessore ha dato conferma alla primissima diagnosi che era stata ipotizzata al termine della sfida vinta a Firenze.