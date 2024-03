Infortunio per Lukaku, i tempi di recupero e quante partite salta. De Rossi: “Non so quando torna” Lukaku salta Brighton-Roma. De Rossi spera di riaverlo per la sfida di campionato con il Sassuolo, ma non è scontato il recupero del belga che ha accusato un problema all’anca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A Brighton la Roma si presenta con un vantaggio enorme. Il 4-0 rifilato alla squadra di De Zerbi nella gara di andata fa dormire sonni tranquilli ai giallorossi, che in Inghilterra sono volati senza Romelu Lukaku che ha accusato dei problemi all'anca. I tempi di recupero non sono stati resi noti. De Rossi non sa se potrà essere a disposizione per la sfida di domenica con il Sassuolo.

Un leggero turnover era ampiamente in programma. La Roma sta giocando tantissimo e il 4-0 dell'andata permette di far tirare il fiato a più di un titolare. Lukaku è rimasto a casa. Il suo allenatore, alla vigilia, ha parlato del problema fisico del belga, che è stato fermato dall'anca: "Romelu ha questo problema all'anca che si porta dietro da mesi, forse anni, e che ogni tanto gli tornano fuori. Quando succede deve gestirlo con un po' di riposo. Non mi chiedete i tempi di recupero perché non lo so, non mi intendo di questi infortuni. Doveva fermarsi e questo riposo non gli permetteva di essere qui. Gli ultimi due giorni mi ha detto che non ce la faceva a venire".

Il campanello d'allarme non risuona forte. Ma certezze non ce ne sono per il rientro in campo di Lukaku, che proverà a essere a disposizione del suo allenatore per la partita con il Sassuolo, in programma domenica 17 marzo. In queste ultime settimane in campionato è stato più uomo squadra che goleador, ma la sua media realizzativa resta comunque molto alta: 10 gol in 24 partite in Serie A, nel complesso l'ex nerazzurro ha realizzato 18 gol con la maglia della Roma in 35 partite.

De Rossi contro il Brighton giocherà con un tridente anomalo, oltre che inedito. Azmoun sarà il sostituto di Lukaku, ai suoi lati Baldanzi e El Shaarawy, panchina prevista pure per Dybala.