Infortunio per Harroui, la stagione del centrocampista del Verona è già finita A causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio si chiude già adesso la stagione del centrocampista del Verona Abdou Harroui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Verona è tornato al successo domenica scorsa vincendo una partita importantissima in casa del Parma, un autentico scontro salvezza terminato con il punteggio di 3-2 per la squadra di Zanetti, che riesce così anche a mantenere la panchina. Ma durante quell'incontro ha riportato un grave infortunio il centrocampista Harroui, che ha chiuso la stagione con largo anticipo. Harroui si è rotto il legamento crociato e sarà operato nei prossimi giorni.

Harroui si è rotto il crociato, la sua stagione è già finita

L'esito degli esami è stato il peggiore possibile per Abdou Harroui. Il centrocampista si era infortunato contro il Parma ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Campionato chiuso già prima del Natale.

Questo il comunicato del club: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Abdou Harroui, durante il match Parma-Hellas Verona, 16a giornata di Serie A Enilive 2024/25, ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrocampista sarà operato nella giornata di lunedì 23 dicembre dal Professor Pier Paolo Mariani. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club augura un grande in bocca al lupo ad Abdou e lo aspetta in campo".

La stagione di Harroui con il Verona

Harroui ha giocato in Serie A con Sassuolo e Frosinone e la scorsa estate è passato al Verona. Con i gialloblu ha firmato un contratto di quattro anni: ha disputato 10 partite in questo campionato, realizzando un gol (alla Roma) e servendo due assist vincenti. Ora il classe 1998 dovrà fermarsi e sarà pronto a tornare tra circa sei mesi.